レノファ山口FCのJ３降格が決定。最終節の大宮戦で３−２と勝利も…
2025年11月29日、レノファ山口FCがJ２リーグ最終節でRB大宮アルディージャと対戦。このホームゲームに勝利し、さらに17位のロアッソ熊本が敗戦、18位のカターレ富山が引き分け以下で“奇跡”の残留が決まる山口は立ち上がり、当然ながらアグレッシブに先制点を狙った。
ところが、徐々に押し込まれる展開になると、18分に失点。大宮のカプリーニにスルーパスを通され、エリア内に侵入された関口凱心のシュートで先制された。
早い時間帯に追いつきたい山口はサイドを起点に崩そうとした。そして31分、左サイドからのクロスを有田稜がシュート。続く34分には右サイドを切り裂いた有田のパスに山本桜大が飛び込む。いずれもゴールにならなかったが、山口は迫力あるアタックを披露した。
すると、42分、山口は山本の豪快なミドルで同点。試合を振り出しに戻した。
１−１で迎えた後半、山口は開始直後から勢いよくゴールを狙う。48分に有田、山本の連係から輪笠祐士が際どいシュートを放つと、54分には小澤亮太のボレーシュートで逆転弾。渾身の一撃でこの日初めてリードした。
それでも、結果的に残留を果たせなかった。２−１で迎えた58分、カプリーニに同点ゴールを決められ、他会場では18位の富山がブラウブリッツ秋田を相手に１−０と先制。粘り強く戦い、81分に山本のゴールで３−２と勝ち越した山口だが、結局、順位は19位と変わらず。大宮戦での奮闘むなしく、J３降格が決定した。
