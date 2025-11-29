¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤·ìÅý¤Ï¡©¡¡À¤³¦£±°Ì¤Î²¤½£ÂåÉ½ÇÏ¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤½¤¦¤Ê£²Æ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Çµ¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡Ê¼Ç2400£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤ÈÊÂ¤ó¤Ç£±Ãå¤Î¾Þ¶â¤¬£µ²¯±ß¡¢¸ÅÇÏÃæÄ¹µ÷Î¥ÀïÀþ¤ÎºÇ¹âÊö¥ì¡¼¥¹¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡£º£Ç¯¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÐÁöÍ½Äê¤Î³°¹ñÇÏ¤Ï£±Æ¬¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Ä¶ÂçÊª¡£º£Ç¯¤Î²¤½£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯Å¨¤È¸À¤¨¤ë¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¤½£¤òÃæ¿´¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÏ¾ìÅ¬À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£ËÞÁö¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¿Íµ¤Çö¤ÎÆüËÜÇÏ¤Ë¤â½½Ê¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£º£Ç¯¤Î½ÐÁöÇÏ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²áµî¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¾¡¤ÁÇÏ¤È¿¼¤¤±ï¤Î¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÐºä¸ø°ì±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
º£Ç¯£³·î¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï½¾·»¤Ë2017Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤ò¾¡¤Ã¤¿¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥°¥é¥ó¤¬¤¤¤ë·ìÅý¡£¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥°¥é¥ó¤Ï£µºÐ»þ¤Ë£µÈÖ¿Íµ¤¤Ç¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³£²Ãå¡¢£Çµ¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤â£²Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼ÇÃæµ÷Î¥ÀïÀþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ë¤Ï£´²ó½ÐÁö¤·¡¢£³Ãå¡¢£±Ãå¡¢£´Ãå¡¢£¹Ãå¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤ÎÉã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¤Ï¡¢¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥°¥é¥ó¤¬¾¡¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ£³ºÐ¤À¤Ã¤¿Æ±ÇÏ¤Ï£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ç½ÐÁö¤·¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¥¯¥Óº¹¤ÇÀèÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÇÏ¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤ÈÆ±¤¸Ç¯¡¢Æ±¤¸¡ÖÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡×¤Î£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¾¡Íø¡££´ºÐ½©¤Ë¤Ï£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¡¢£ÇµÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ç¤â£²Ãå¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÇÏ¤â¼ÇÃæµ÷Î¥ÀïÀþ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í»º¶ð¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£³À¤Âå¤Î»º¶ð¤¬½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»º¶ð¤Ï¼ÇÄ¹µ÷Î¥¤ÎÅ¬À¤¬¹â¤¯¡¢11·î23Æü¸½ºß¡¢¼Ç2300£í°Ê²¼¤Î859Àï82¾¡¡¢¾¡Î¨9.5¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨17.2¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢2400£í°Ê¾å¤Ï103Àï14¾¡¡¢£²Ãå18²ó¤Ç¾¡Î¨13.6¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨31.1¡ó¡£2400£í¤Ç¤Ï61Àï£µ¾¡¡¢£²Ãå£¹²ó¤Ç¾¡Î¨8.2¡ó¡¢Ï¢ÂÐÎ¨23.0¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤Ïº£Ç¯¤Î£Ç¶ºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡Êºå¿À¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤ò£¶ÇÏ¿Èº¹¤Ç°µ¾¡¤·¡¢½Å¾Þ¤ò½éÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î¸å¤Ï£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3200£í¡Ë¤Ç£´Ãå¡¢½©½éÀï¤Î£Ç¶µþÅÔÂç¾ÞÅµ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ÇÆ¨¤²¤Æ£²Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤³¤ËÎ×¤à¡£µ¤ÀÅª¤ËÍÄ¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢Á°Áö¤âÄ¾ÀþÆþ¤ê¸ý¤Ç³°¤ËËÄ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï°¤¯¤Ê¤¤Áö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ã¡¤¤¤ÆÎÉ²½¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤±¤Ë¡¢»îÁö¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ÊÆâÍÆ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¡¢½¼¼Â¤Î£´ºÐ½©¤ÎËÜ³Ê²½¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë£¶ºÐÇÏ¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤Ï2023Ç¯¤Î£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¡£¤½¤ì°ÊÍè¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢2023Ç¯¤Î£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©£²Ãå¡¢º£Ç¯¤Î£ÇµÊõÄÍµÇ°¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë£³Ãå¡¢£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©£³Ãå¤È¡¢£Çµ¤Ç¤Ï¾å°ÌÁè¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ï£µÃå¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯£²²óÌÜ¤Î½ÐÁö¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÁ°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¾å¤¬¤ê£³£Æ32ÉÃ£¶¤È¼«¸ÊºÇÂ®¤Î¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¡£°È¾å¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸£Ã¡¥¥Ç¥à¡¼¥íµ³¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤ÇÇÔ¤ì¤¿ºòÇ¯¤ÎÇÔÀï¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾è¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢»º¶ð¤â2012¡¢13Ç¯¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡¢2015Ç¯¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Ñ¥ó¥É¥é¡¢2021Ç¯¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë¤È£´¾¡¡£¼ï²´ÇÏÊÌ¤Ç¤ÏÎòÂåºÇÂ¿¾¡¤ò¸Ø¤ë¡£ºòÇ¯¤ÎÊë¤ì¤â¡¢£¶ºÐ¤Î¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¤¬£ÇµÍÇÏµÇ°¤Ç£²Ãå¤È·ãÁö¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í»º¶ð¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»º¶ð¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£