【真似したくなる！ デスクセットアップ】マルチモニターの快適デスク編
マルチモニターを導入しながらも、使い勝手の良いレイアウトを実現している5名のデスクを紹介！ デスク上が窮屈にならないよう工夫している点や、便利なアイテムを教えてもらった。
【RyoTracksさんのデスク】暖色照明とグリーンで黒デスクに彩りをプラス
「作業時は、MacBook Proを色表現が正確なBenQのモニターに接続。iPadをその下に設置し、モニター間でのドラッグ&ドロップをスムーズにしています。ブラックを基調に暖色の照明と小物、フェイクグリーンで彩りを加え、照明は人感センサーとアレクサで自動化しています」（RyoTracksさん）
RyoTracks
大阪出身のフォトグラファー。現役ビートボクサー、元USJエンターテイナー、元“間借りカレー屋”という異色の経歴を持つ。
【YouTube】【Instagram】【X】【TikTok】@ryotracks
【快適デスクのKEYITEM】片側巻き取り式充電ケーブル
「デスクの配線を完全に隠すため、オウルテックの巻き取り式充電ケーブル『katamaki』を導入。iPad Air用、Type-A to Cデバイス用、その他デバイス用に計4本設置しています」
【家活男子のススメさんのデスク】白デスク＋モニターアームで明るく開放的な空間に！
「ホワイトを基調に明るめの配色で統一し、長時間の作業でも圧迫感がない空間づくりを意識。統一感ある映像環境にするため、モニターはメイン・サブともにLGパネルを採用しました。BenQドッキングステーションを介し、MacとWindowsをワンタッチで切り替えられます」（家活男子のススメさん）
家活男子のすすめ
在宅ワークを快適にするガジェット・デスク環境をYouTubeで本音レビュー。リアルな使用感と美しい映像で“理想の書斎”を提案している。
【YouTube】【Instagram】【X】@idnosusume
【快適デスクのKEYITEM】Rasical Chair Elite
「腰痛持ちなので、長時間座っても疲れにくい設計のチェアを選びました。ヘッドレストやアームレストを自在に調整でき、首や肩の負担も軽減。メッシュ素材で通気性も良いです」
【東京タマスタイルさんのデスク】木のぬくもりと間接照明でムーディに演出
「以前は27インチのモニター2台を並べていましたが、サブモニターの用途はメールの確認程度なので、15.6インチで十分でした。デスク周りはアカシアやウォールナット素材で統一し、落ち着いた雰囲気を演出。間接照明によるディスプレイの立体感と浮遊感がお気に入りです」（東京タマスタイルさん）
東京タマスタイル
フリーランス空間デザイナー。「楽しく、少しだけお洒落な生活」を目指して奮闘中。インテリアやガジェットなどのライフスタイルを発信。
【YouTube】【Instagram】
【快適デスクのKEYITEM】Grovemadeのデスクシェルフ
「USAブランド『Grovemade』は、デスクシェルフをはじめ、トレイ、デスクパッドも愛用。モニターアームとの併用で収納力が上がり、見た目・機能ともにデスク環境の要となっています」
【Goyan-logさんのデスク】視覚的ノイズを抑えた集中しやすい空間で仕事も勉強も効率化
「集中しやすく落ち着いた空間にするため、白を基調としたクリーンで落ち着いた色味で統一。ウルトラワイドモニターや電動昇降デスク、iPadなどを導入し、作業効率を最大化できる環境づくりを意識しています」（Goyan-logさん）
Goyan-log
ガジェット好きなアラサー経理マン。日々の生活を豊かにするアイテムや、社会人の勉強を効率化するiPad勉強法を発信中。
【YouTube】【Instagram】【X】
【快適デスクのKEYITEM】PREDUCTSのデスクシェルフ＆モジュール
「PREDUCTSの『DASHBOARD』と『MODULE』を導入したことで、収納力とアクセス性が向上。デスク周りで使うアイテムを美しく整理でき、必要なときにすぐ取り出せるところがお気に入りです」
【ろみ太さんのデスク】水色×白が基調の海のカフェ風ゲーミングデスク
「海のカフェをイメージし、水色×白を基調として木目をアクセントにしたり、暖色系のライトを加えたりしています。作業領域確保のため、配信用にはWQHDを採用。iPad Proはイラスト制作や動画視聴に使っています」（ろみ太さん）
ろみ太
「Twitch」にてゲーム配信をしている、海がコンセプトの小さなロボット。最近は企画として、視聴者参加型のデスクツアー配信も実施。
【Twitch】
【快適デスクのKEYITEM】ルミナススチールラック
「デスクが120cm幅で、PCをデスクの上に置けないため、サイドに白のスチールラックを設置しました。『ルミナス』はサイズもカラーも豊富で、様々なデスク環境に合わせやすくオススメです！」
※「GetNavi」2025年12月号に掲載された記事を再編集したものです。
The post 【真似したくなる！ デスクセットアップ】マルチモニターの快適デスク編 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.