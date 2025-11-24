¥í¥Ã¥Æ¡¢¥µ¥à¡¦¥í¥ó¥°¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡Ö¿§¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¡×
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢¥µ¥à¡¦¥í¥ó¥°Åê¼ê¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢§ ¥µ¥à¡¦¥í¥ó¥°Åê¼ê
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ËèÆü¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹³Ð¸ç¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¾ðÇ®Åª¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ganbari masu!!¡×
¢§ ¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ
¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç150¥¥í¤ò±Û¤¨¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¼´¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÈËÉÙ¤ÊÊÑ²½µå¤ò»ý¤Ä¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¡¼¥Ö¤Î¼Á¤¬¹â¤¯¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¤È¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§ ¥µ¥à¡¦¥í¥ó¥°¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1995Ç¯7·î8Æü¡Ê30ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£
ÅêÂÇ¡§º¸¡¦º¸
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§Åê¼ê
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§185cm¡¦83kg
½Ð¿È¹»¡§¥Ç¥ë¥«¥ó¥Ý¹âÅù³Ø¹»¡Ý¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¹»
·ÐÎò¡§¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º»±²¼¡Ý¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼¡Ý¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ý¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ý¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º