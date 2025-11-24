【客のマナー】レジの会計中に悩まないで！マイペースな客のせいでレジに行列が!!店員の苦悩と本音を描く【作者に訊く】
雑貨店で務めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。ある日、お会計にきた親子の態度にびっくりした創作漫画「恐ろしくマイペースなお客様」を紹介する。
■「ご自宅用ですか？＝ラッピング不要ですよね？」この質問を無効化するお客様、現る！
今作「恐ろしくマイペースなお客様」は、作者であるオムニウッチーさんが雑貨屋で働いていたときに出会った、少し困ったお客様を描いた作品。
一見、お金と時間に余裕のありそうな親子が来店し、会計中に「コレの茶色はありますか？」と尋ねられた店員のオムニウッチーさん。取り扱いがないため公式サイトでの購入をすすめると、なんとお客様はレジ前でスマホを取り出し、商品の検索し始めたのだ。オムニウッチーさんは「今ここで調べるの？」と心の中でツッコミを入れつつ、言葉を飲み込んだ。
後ろには別のお客様が並び始め、オムニウッチーさんは他のお客様の視線が痛く、レジはまさに緊急事態。優柔不断の末、ようやく購入を決めたお客様に商品を渡すと、「プレゼント用なんで、ラッピングして欲しいんですが〜」という追撃が。会計前に確認したにも関わらず、である。有料ラッピングのため再度会計が必要となり、オムニウッチーさんは焦りと申し訳なさで発狂寸前となってしまった。
オムニウッチーさんは、このマイペースを極めたお客様に対し「もう少し周りを気にする能力を養っていただきたいなぁと感じました」と語る。お客様にはじっくりと商品を選んでいただきたい気持ちはあるものの、店員側の状況も理解していただきたいという願いを込めた今作には、読者から「こういう人、いるいる」「マイペースな方いますよね…」など共感のコメントや、「よく笑顔で耐えましたね！素晴らしいです！」などの称賛の声が集まっている。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)