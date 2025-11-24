新車約250万円！ 日産「“新”コンパクトミニバン」発表！ 全長4.4m級の「ちょうど良いサイズ」に「3列7人乗り仕様」アリ！ 便利なスライドドア装備の「NV200バネット」が販売店でも話題に

アウトドアも商用も快適に

2025年11月7日、日産は「NV200バネット」の一部仕様向上モデルを発表しました。

今回の改良により、快適性と安全性がさらに強化されましたが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

7人乗りコンパクトミニバン！

【画像】超カッコいい！ これが日産「“新”コンパクトミニバン」です！ 画像で見る（88枚）

NV200バネットは、2009年に登場したコンパクトバンで、FFプラットフォームを採用した低床設計と広い室内空間が特徴です。

商用・乗用の両ニーズに対応し、スタイリッシュな外観と実用性を兼ね備えたモデルとして、長年にわたり支持を集めています。

現行モデルは、全長4400mm×全幅1695mm×全高1855-1885mm、ホイールベースは2725mm。

ラインナップはリアシートのない2人乗りの商用仕様から、2列5人乗りの商用モデル、3列7人乗りの“コンパクトミニバン仕様”(乗用ワゴン)まで幅広く展開されています。

外装はシンプルながらも機能的で、内装は広い荷室と乗員の快適性を両立。

パワートレインは1.6リッター直列4気筒ガソリンエンジンで、FF仕様にはCVT、4WD仕様（バンのみ）には4速ATを搭載。最高出力は113PS、燃費は最大13.5km/L（WLTCモード）です。

安全装備としてはインテリジェント エマージェンシーブレーキやハイビームアシスト、車線逸脱警報などが搭載されています。

今回の改良では、全グレードに「先行車発進お知らせ機能」「ドアロック連動格納機能付ドアミラー」「コンフォートフラッシャー」が標準装備されました。

またバン仕様のVX／GX、ワゴン仕様の16X-2R／16X-3Rにはサイドターンランプ付きドアミラーが追加され、右左折時の視認性を向上しています。

内装では全席抗菌仕様のシートと、運転席・助手席に「スパイナルサポート機能」が採用され、長時間運転時の疲労軽減に配慮。

さらに新グレード「Outdoor Black Edition」が追加され、サンドベージュ×ブラックの専用カラーでアウトドア志向のユーザーに訴求します。

新たなNV200の価格（消費税込）は、バン仕様が236万3900円から313万1700円、ワゴンが258万600円から280万3900円です。

※ ※ ※

反響について、都内の販売店スタッフは「『Outdoor Black Edition』は見た目が締まっていて、キャンプ好きの方に響いてますね」と話し、アウトドア需要へのニーズが高い様子がうかがえました。

別の販売店スタッフは「抗菌シートやスパイナルサポートは法人のお客さまに加え、ファミリー層の方にも喜ばれています。長距離移動ではもちろん、日常の買い物や送迎でも快適性が役立っています」と話し、商用・乗用双方での評価を示していました。

NV200バネットは、商用・乗用・アウトドアと幅広い用途に対応するバンとして、今回の改良で装備や快適性を強化しました。今後の販売動向にも注目されます。