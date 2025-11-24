“ノースロンドンダービー”でハットトリックは47年ぶり！ エゼ「信じられない。特別な日だ」
アーセナルに所属するイングランド代表MFエベレチ・エゼが、“ノースロンドン・ダービー”でハットトリックを達成した喜びを語った。23日、イギリスメディア『BBC』が伝えた。
トッテナム・ホットスパー（スパーズ）をホームに迎えたアーセナルは、36分にレアンドロ・トロサールの得点で先制に成功すると、エゼが41分に追加点。後半開始早々の46分にエゼがリードを広げると、76分にはエゼが宿敵を突き放す1点を奪い、4−1で大勝した。
エゼはプロキャリア初のハットトリック達成となり、公式戦の“ノースロンドン・ダービー”では、テッド・ドレイク氏（アーセナル／1934年10月）、テリー・ダイソン氏（スパーズ／1961年8月）、アラン・サンダーランド氏（アーセナル／1978年12月）に続く、史上4人目の快挙となる。また、プレミアリーグの歴史上400回目のハットトリックともなり、アーセナルからリーグ最多23人目のスコアラーが生まれた。
夏の移籍市場ではスパーズへの移籍に近付いていた時期もあったものの、ユース時代に在籍したアーセナルが争奪戦を制した。移籍劇について聞かれた敵将トーマス・フランクは試合前に「エゼ？ 誰だい？」とジョークで返していたが、スパーズの指揮官は取り逃がした魚の大きさを痛感させられた。
エゼは試合後、『BBC』の『マッチ・オブ・ザ・デイ』を通じて、「信じられないよ。本当に特別な日だ。僕と家族にとって特別な日だ。こんなことは夢にも思わなかった。それ以上に特別な瞬間だ。神に感謝するしかない」と喜びを口にした。
「スタッフの入念な準備のおかげで、相手のどんな布陣にも対応できた。彼らには本当に感謝している。もちろん、チームの選手たちの能力と才能も大きい。どんな角度からでも、僕たちはゴールを脅かす存在だ」
「おそらく4点目が取れたはずだ。僕は常に得点を目指し、チャンスを逃さないよう努めている。情け容赦ないことが重要だ」
22シーズンぶりの覇権奪回に向けて首位を快走するアーセナルは、2位チェルシーと勝ち点差「6」。チャンピオンズリーグのバイエルン戦を挟んで、次節はチェルシーとの直接対決だ。
トッテナム・ホットスパー（スパーズ）をホームに迎えたアーセナルは、36分にレアンドロ・トロサールの得点で先制に成功すると、エゼが41分に追加点。後半開始早々の46分にエゼがリードを広げると、76分にはエゼが宿敵を突き放す1点を奪い、4−1で大勝した。
夏の移籍市場ではスパーズへの移籍に近付いていた時期もあったものの、ユース時代に在籍したアーセナルが争奪戦を制した。移籍劇について聞かれた敵将トーマス・フランクは試合前に「エゼ？ 誰だい？」とジョークで返していたが、スパーズの指揮官は取り逃がした魚の大きさを痛感させられた。
エゼは試合後、『BBC』の『マッチ・オブ・ザ・デイ』を通じて、「信じられないよ。本当に特別な日だ。僕と家族にとって特別な日だ。こんなことは夢にも思わなかった。それ以上に特別な瞬間だ。神に感謝するしかない」と喜びを口にした。
「スタッフの入念な準備のおかげで、相手のどんな布陣にも対応できた。彼らには本当に感謝している。もちろん、チームの選手たちの能力と才能も大きい。どんな角度からでも、僕たちはゴールを脅かす存在だ」
「おそらく4点目が取れたはずだ。僕は常に得点を目指し、チャンスを逃さないよう努めている。情け容赦ないことが重要だ」
22シーズンぶりの覇権奪回に向けて首位を快走するアーセナルは、2位チェルシーと勝ち点差「6」。チャンピオンズリーグのバイエルン戦を挟んで、次節はチェルシーとの直接対決だ。