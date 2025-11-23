¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö40¼þÇ¯µÇ°¡ª»³ºê¿¿Í³Èþ¡Ö32Ç¯¤Ö¤êÉü³è¥°¥é¥Ó¥¢¡×
¡ÖºÇ¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ï32Ç¯Á°¤Î22ºÐ¤Î¤È¤¡£¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤È¤«Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¼«Á³¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Î¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤ËÃæ³ØÀ¸¤Î¡ÖBÁÈ¡×¤È¤·¤Æ15ºÐ¤Ç²ÃÆþ¡£Â´¶È¸å¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿»³ºê¿¿Í³Èþ¡£º£²ó¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ÌÈþ¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö10Âå¤«¤éÆü¾Æ¤±¤À¤±¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È©¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢È©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢53ºÐ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡15ºÐ¤Î¤ª¥Ë¥ã¥ó»ÒÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¤ÇºÇ½é¤Î¤ª»Å»ö¤¬¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê1Ëü¿Í¶á¤¤Âç´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ ¡ÈÄ©Àï¡É ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤âÀ®¿Í¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ÇÄü¤á¤º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»£±Æ¤ÎÆü¡¢»³ºê¤ÏÂç¤¤Ê¥Ð¥¤¥¯¤Ç¸½¾ì¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤âÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢º£Ç¯¡¢Âç·¿ÆóÎØÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä©¤ßÂ³¤±¤ë½÷À¤ÏÈþ¤·¤¤¡£
¤ä¤Þ¤¶¤¤Þ¤æ¤ß
53ºÐ¡¡1971Ç¯12·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡1986Ç¯¡ØÍ¼¤ä¤±¥Ë¥ã¥ó¥Ë¥ã¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥ÖBÁÈ¤Î²ñ°÷ÈÖ¹æ5ÈÖ¤È¤Ê¤ë¡£1987Ç¯3·î¤Ë¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¼Ì¿¿½¸11ºý¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£1994Ç¯¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥¥ë¥È¹Ö»Õ¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£º£Ç¯11·î1Æü¡¢¿·¶Ê¡ØLuminous!¡Ù¤ò³Æ²»³Ú¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£º£²ó¤¬32Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£¤ê²¼¤í¤·¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@mayumiyamazaki_¡Ë¡¢Instagram¡Ê@mayumi_yamazaki_¡Ë¤Ë¤Æ¡£ËèÆü20»þ¤Þ¤¿¤Ï15»þ30Ê¬¤«¤éTikTok¡Ê@mayumiyamazaki_¡Ë¤Ë¤Æ²Î¤ä¥È¡¼¥¯¤òÇÛ¿®Ãæ
¼Ì¿¿¡¦ÌðÀ¾À¿Æó
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦µÆÃÏÊ¸»Ò
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¦¥¨¥Î¥â¥È¥Þ¥µ¥Î¥ê