¡ÖÆá¿ÜÀîÅ·¿´vs.°æ¾åÂó¿¿¡×³¤³°¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー3¼Ò¤ÎÍ½ÁÛ¤Þ¤È¤á¡¡¾¡¼Ô¤òÌä¤ï¤º¡ÈÈ½Äê·èÃå¡É¤¬ºÇÍÎÏ¡¢KO·èÃå¤Ï½ªÈ×Í½ÁÛ
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬11·î24Æü¡¢Åìµþ¡¦TOYOTA ARENA TOKYO¤ÇÆ±µé2°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈWBCÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤Æ12²óÀï¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥Ü¥¯¥µーÆ±»Î¤Î°ìÀï¤ò¡¢³¤³°¤Î²¦¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ØDraftkings¡Ù¡¢¡Øbet365¡Ù¡¢¡ØWilliam Hill¡Ù¤ÎÍ½ÁÛ¤Þ¤È¤á¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£Æá¿ÜÀîÍ¥Àª¤È¤Î¸«²ò¡¢KO·èÃå¤Ê¤é½ªÈ×¤«
¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー3¼Ò¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆá¿ÜÀîÍ¥Àª¤Î¥ª¥Ã¥º¤òÀßÄê¡£ÊÆ¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¡ØDraftkings¡Ù¤ÏÆá¿ÜÀî¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö1.24¡×¡¢Âó¿¿¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö4.00¡×¡¢±Ñ¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¡ØWilliam Hill¡Ù¤ÏÆá¿ÜÀî¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö1.25¡×¡¢Âó¿¿¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö3.75¡×¤ÈÆá¿ÜÀîÍÍø¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥ª¥Ã¥º¤Ë³«¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢±Ñ¥Ö¥Ã¥¯¥áー¥«ー¡Øbet365¡Ù¡£Æá¿ÜÀî¤Î¾¡Íø¤ò¡Ö1.22¡×¡¢Âó¿¿¤Î¾¡Íø¤ò¡Ö4.20¡×¤ËÀßÄê¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¾¡¼Ô¤òÌä¤ï¤º¡ÈÈ½Äê·èÃå¡É¤¬ºÇÍÎÏ¤Ç¡¢¥ª¥Ã¥º¤ÏÆá¿ÜÀî¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤¬¡Ö1.66¡×¡¢Âó¿¿¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤¬¡Ö6.00¡×¡£Æá¿ÜÀî¤ÎKO/TKO/DQ¾¡Íø¤Ë¤Ï¡Ö4.00¡×¡¢Âó¿¿¤ÎKO/TKO/DQ¾¡Íø¤Ë¤Ï¡Ö12.00¡×¤Î¥ª¥Ã¥º¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
KO·èÃå¤Î¾ì¹ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢Æá¿ÜÀî¤Î7²ó～9²óKO¾¡¤Á¤Ç¡Ö21.00¡×¡¢Âó¿¿¤Î¾ì¹ç¤Ï6²ó～10²ó¤ÎKO¾¡¤Á¤Ç¡Ö67.00¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Ã¥º¤Ç¤ÏÍÍøÍ½ÁÛ¤À¤¬¡¢Æá¿ÜÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤ÎÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£Å¾¸þ¸å8ÀïÌÜ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄ¹¤¤¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÁê¼ê¤Ë¡È³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢¡ÉÌµÇÔ¤ÎµÏ¿¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£