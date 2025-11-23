¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌó9³ä¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÈÆ±¤¸É¾²Á¤ËÉÔËþ¡×¡Ä¡ÖÁ´¤¯»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ËµëÎÁ¤ÏÌó1.5ÇÜ¡×
¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÈÆ±¤¸É¾²Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¤¬9³ä¶á¤¯¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¡ØJobÁí¸¦¡Ù¤Ë¤è¤ë¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¤Î·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÈÆ±¤¸É¾²Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¦´¶ÅÙ¤ò¸«¤ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ¿Ì¾ÁêÃÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØJobQ Town¡Ê¥¸¥ç¥Ö¥¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¡Ë¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î20¡Á50Âå¤Î¼Ò²ñ¿ÍÃË½÷731¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Î63.8¡ó¤¬¡Ö¿Í»öÉ¾²Á¤Î·ë²Ì¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê¤È¤Æ¤â¤¢¤ë15.2%¡¢¤¢¤ë22.0%¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤¢¤ë26.6%¡Ë¤È²óÅú¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï20Âå¤¬68.2%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç30Âå¤¬66.3%¡¢50Âå¤¬62.2%¡¢40Âå¤¬61.8%¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤14.5%¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤10.3%¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤16.0%¡Ë¿Í¤¬4³ä¤òÀê¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÉ¾²Á¸å¤ÎÇ¯¼ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ´¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤11.6%¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤11.1%¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤18.3%¡Ë¿Í¤¬Ìó4³ä¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤Æ±´ü¤ÈÆ±¤¸Ç¯¼ý¤Ê¤Î¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë
¢¦ÄêÀÉ¾²Á¡Ê¶¨Ä´À¡¦¼çÂÎÀ¤Ê¤É¡Ë¤¬¥Õ¥ï¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Å¤é¤¤
¢¦¿Í»öÉ¾²Á¤Î·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½è¶ø¤Ë¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤¬¤Ä¤«¤º¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ËË³¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿
¢¦É¾²Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÌÌÃÌ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤¬Äã¤¤
¢¦¤½¤ì¤Û¤É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸É¾²Á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊ¹¤¯¤ÈÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤
¢¦·ë¶É¡¢¿Í¤¬¿Í¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç´¶¾ð¤È·ë²Ì¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë
¢¦¾å»Ê¤Îµ¡·ù¼è¤ê¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤É¾²Á¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÈÆ±¤¸É¾²Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¶¦´¶ÅÙ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¶¦´¶¤¹¤ë¡×¤¬¼Â¤Ë87.5%¤òÀê¤á¡¢¡Ö¶¦´¶¤·¤Ê¤¤¡×¤Ï12.5%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔËþ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¡×³ä¹ç¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ë20Âå¡Ê90.9%¡Ë¤ÇÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç50Âå¤¬87.5%¡¢40Âå¤¬86.0%¡¢30Âå¤¬81.3%¤ÇÂ³¤¡¢Ã±¤Ê¤ëÉÔËþ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤ÊÈèÊÀ¤ä¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚµëÍ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Û
¢¦À¸»ºÀ¤¬¹â¤¤Äã¤¤´Ø·¸¤Ê¤¤µëÎÁ¤Ë¥â¥ä¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿
¢¦µÙ¿¦¼Ô¤ÎÊ¬¤âÄÉ²Ã¿Í°÷¤Ê¤·¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥×¥é¥¹É¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ºÆ±¤¸É¾²Á¤À¤Ã¤¿
¢¦¼«Ê¬¤è¤ê¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â¤¤ÀèÇÚ¤¬Á´¤¯»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µëÎÁ¤ÏÌó1.5ÇÜ¡ÄÇ¼ÆÀ¤¤¤¤Þ¤»¤ó
¡ÚÆ±Î½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Û
¢¦¼«Ê¬¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤Î¥¿¥¹¥¯¤·¤«¤Ê¤¤Æ±´ü¤È¾º¿Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤
¢¦¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ç¤«¤Ê¤ê¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Î¢Êý¤ÎÆ±Î½¤ÈÆ±É¾²Á¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Îº¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿
¢¦¼«Ê¬¤è¤ê¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ±´ü¤ËÀ®²Ì¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¹¥¯¤¬²ó¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤¬¥â¥ä¤Ã¤È¤¹¤ë
¢¦»Å»ö¤¬½ª¤ï¤é¤º¤È¤âÄê»þ¾å¤¬¤ê¤Î¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Á¡¼¥à°ìÎ§É¾²Á¤Ë¤µ¤ì¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤
¡ÚÀèÇÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Û
¢¦Ç¯¸ù½øÎóÊ¸²½¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÇÚ¤è¤ê¼ÂÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤âÉ¾²Á¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤
¢¦ÀèÇÚ¤Î»Å»ö¤òÂå¤ï¤ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÆ±¤¸É¾²Á¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÅ¾¿¦¤·¤¿
Ä´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÆ±µ¡´Ø¤Ï¡¢¡ÖÉ¾²Á¤¬µëÍ¿¤ä¾º¿Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Äü¤á¤Î´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢Î¥¿¦¤äÀ¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÀ®²Ì¤äÅØÎÏ¤ò¸øÀµ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ä¹×¸¥ÅÙ¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÂª¤¨¤ë»ëÅÀ¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÀµ¤·¤¯É¾²Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬·ç¤«¤»¤º¡¢¡Ø¸Ä¤òÂº½Å¤·¤¿É¾²Á¡Ù¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬º£¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£