ÎëÌÚÍ£¿Í¡¢¡ÈÀäÂÐ²¦¼Ô¡É¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¡ª¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2ÀïÏ¢È¯¤òµÏ¿
¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¡¢22Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÀï¤Ç¡¢º£µ¨¸ø¼°ÀïÄÌ»»3ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç3¾¡4Ê¬3ÇÔ¤òµÏ¿¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¡Ö13¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡£º£Àá¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç9¾¡1Ê¬¤È°µÅÝÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥¢¥ê¥¢¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ì¥Ê¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂ¹ü¹üÀÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æº£Ç¯3·î¤«¤éÎ¥Ã¦¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó½êÂ°¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF°ËÆ£ÍÎµ±¤¬º£µ¨½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÀï¤ÇÀè¤Ëµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¼ã¤¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç½øÈ×¤Î12Ê¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡È¥µ¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¡É¤ò¼Â¹Ô¡£¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ¤¬º¸Â¤ÇÄãÃÆÆ»¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼¤¬±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡£¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¼éÈ÷¿Ø¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤°¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀÎëÌÚ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤â´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£EL¤â´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï¤Ç¤Ïº£µ¨3ÅÀÌÜ¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ïº£µ¨2ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¸åÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤¤¡¢30Ê¬·Ð²á»þÅÀ¤Ç¡¢2¡Ý1¤È¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬1ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÁê¼ê¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥´¡¼¥ë¡ª
🇯🇵²¦¼ÔÁê¼ê¤Ë¤âÎ®ÀÐ¤Î·èÄêÎÏ💥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) November 22, 2025
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿CK¤«¤é¥®¥ó¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ò
ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç·è¤á¤¿¡ª
ÎëÌÚ¤Î2ÀïÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤¬
Å¨ÃÏ¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤éÀèÀ©✅
🇩🇪¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá
🆚¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡ß¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯
📺 #DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ #¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/LpMyp7eeUL