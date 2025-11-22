【夫婦、小さなすれ違い…】愛情お弁当、完食「なぜゴミを！？」【第52話まんが】#ママスタショート

夫婦とは言えしょせん他人同士。どれだけ相性がよくても起こってしまうちょっとしたすれ違い。大きなことから小さなことまで、アナタは許せる？　許せない？　ママたちが経験した「夫婦、小さなすれ違い…」に関するエピソードを紹介します。



今回は、食べ終わったお弁当に対する夫婦、小さなすれ違いです。

今日もいつものように妻の手作り弁当でランチ。いつも作ってくれてありがとう！

夫「お弁当美味しかったよ」

妻「よかった〜」

感謝の気持ちを態度で表すように、夫が持ち帰るお弁当はいつも空っぽ。……いえ、空っぽではないのです。開封されたお弁当。そこには口を拭いたティッシュなどの“ゴミ”が転々と……。

妻「汚い！　ゴミが入っているんだけど！」

普段の食事で食べ終わった食器にゴミを入れることはあまりないかもしれませんが、お弁当だとついうっかり……なんてこともあるかも。捨てられない状況で、やむを得ず入れているケースもありそうです。今回の夫は無意識に、かな……？　お弁当を作った方にすれば、あまりいい気はしないのかもしれませんね。さあ、みなさんのジャッジはいかに？

夫婦間の小さなすれ違い。みなさんはどのようなことがありますか？

原案・ママスタ　　編集・編集部