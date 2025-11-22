パソコンおよびモバイル向け周辺機器などを扱うロジクール（東京都港区）は、ワイヤレスキーボード「Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード」を2025年11月27日に発売する。

「AI起動キー」装備

薄型スリムデザインの本体に独自のソーラー充電技術「Logi LightCharge」を搭載。キーボード上部の吸光パネル（ソーラーストリップ）で、200ルクス以上の太陽光や室内照明などの光を吸収し、効率的に電力に変換。充電や電池交換など不要で安定した電力が供給される。

最大3台の機器との接続や切り替えが簡単な「Easy Switch」を搭載。「ChatGPT」「Gemini」「Perplexity」などの生成AI（人工知能）にワンタッチでアクセスできる「AI起動キー」を備える。

同社製品専用アプリ「Logi Options+」を使えば、最大23個のショートカットキーのカスタマイズが可能だ。

対応OSはWindows 11/10、macOS 12〜、iPadOS/iOS 16〜、ChromeOS、Linux、Android 12〜。接続インターフェイスはBluetooth、Logi Bolt USBレシーバー各種（別売）。

カラーはグラファイト。

直販サイト「ロジクールオンラインストア」での価格は1万6390円（税込）。