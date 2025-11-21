11月21日 発売

「猫、ひなたを待つ」

幻冬舎は、マンガ「猫、ひなたを待つ」、「先生とオレの訳あり同棲アパートメント」、「Nighty,Night Nightmare」、「若旦那は訳アリ美人にあらがえない」を11月21日に発売する。

著・ほど氏

価格：902円

「猫、ひなたを待つ」は融通の利かない真面目男とドライに見えて寂しがり屋な男のテンダリーラブ。生真面目で正論を貫くため社内で煙たがられていた保坂を見かねた人気者ポジの真城は、「まずは柔軟に受け入れてみれば」とアドバイスを送る。

保坂は生真面目で正論を貫くがゆえに社内で煙たがられがち。そんな彼の不愛想ぶりを見かねた人気者ポジの真城は「まずは柔軟に受け入れてみれば」とアドバイス。その言葉を「真面目に」受け取った保坂は友人に誘われた合コンに参加するが、帰る途中、男とキスをしている真城の姿を見てしまう。翌日、会社で顔を合わせた真城は保坂に告げる。「俺ゲイなんだ」 軽やかに振る舞う真城の胸の内、自分を変えようとする保坂の意志。正反対の二人がぎこちなく互いの距離を詰め合っていく、ひなたのぬくもりにも似たテンダリーラブストーリー。

著・キカ糸氏

価格：924円

「先生とオレの訳あり同棲アパートメント」は大人の色気むんむんのクマ系教師と、一途で素直な今どき高校生のBLマンガ。高校を退学になった彼岸が更生施設に入ると、そこは闇のAV制作所で、元担任のすあまも男優として働かされていた。

【大人の色気むんむんのクマ系教師】×【一途で素直な今どき高校生】 オレ、先生のだっせぇパンツでヌいちゃった……!!! 高校生の彼岸は、女性トラブルで退学処分になってしまう。その後、更生施設に入所したが、実態は闇のAV製作所で、なんと、借金を抱えた担任のすあまもAV男優として働かされていた！ モザイク処理業務を担う傍ら、元担任と同室で暮らすことになった彼岸は、性に溢れた環境からか、次第にすあまに欲情するように……！ さらに、妙な声や物まで見えるようになってしまい……!? AV制作に励みながら恋をする、(元)担任と(元)生徒のオカルト・ラブコメディ！

著・しちみ氏

価格：902円

「Nighty,Night Nightmare」は、将来有望な優等生×儚く健気な少年による歪で純粋な予測不能ラブストーリー。ある夏、友人の別荘を訪れたフィンリーは儚げなニコラス少年と出会い、“夜な夜な現れるお化け”について打ち明けられる。

ある夏の日。友人の別荘を訪れたフィンリーは、透けてしまいそうなほど儚げなニコラス少年と出会う。ニコラスから“夜な夜な現れるお化け”について打ち明けられたフィンリーは、その告白の裏に家族間での性的な秘密を感じ取り、「僕が守る」――そう心に決めニコラスへの想いを募らせてゆくが……。 これは純愛か、情欲か、それとも危なげな“何か”――？ 【将来有望な優等生×儚く健気な少年】歪で純粋な予測不能ラブ。描き下ろしでは甘々な時間をお届け♥

著・柚木ゆー氏

価格：902円

「若旦那は訳アリ美人にあらがえない」は若旦那修行中の永進が、恋愛スキャンダルから逃れるため田舎にやってきた訳アリ美人モデル・容のお目付け役を任されるというストーリーになっている。

若旦那修行中の永進は、恋愛スキャンダルから逃れるため田舎にやってきた、訳アリ美人モデルの容のお目付け役を任されるが……！



