公園でよく会う“放置子”、かまってアピールが強くて正直つらい…どう対応すれば？【ママリ】

公園で出会う放置子に困惑。「かまって感」が強くてどうすればいいか分からない

子どもにまつわる体験でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、子育てシーンでの悩み・モヤモヤ等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、子どもに関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

公園での放置子対応について。



1歳と3歳(娘)がいます。

公園にいくと、小学生低学年くらいの放置子に絡まれることが結構あります。



だいたい、娘に助けてあげる風にして近づいてきます。



例えば子どもが砂場で砂のお山を作っていたとして、

こうやったらもっといいよ！やってあげるよ！

とか

バケツに石を集めていたら、もっと良い石見つけてきてあげるよ！

とか。



娘は別に困っておらず一人で楽しんでいる状況で助ける風に近づいてきて、結局はまだ小学生なので娘の本当の気持ちはおかまいなしで道具を奪って自分だけでやりたいようにやって、娘は全然嬉しく無いし楽しく無いみたいな展開になりがちです💦



もちろんそうなりだすとさすがに止めたり、移動したりします？でも移動したところでついてくること多いですよね。 出典：

1歳と3歳の子を育てるMさんは、公園で小学校低学年くらいの子に出会うそうです。このくらいの子どもの3歳差はできることも、感覚も大きく違うので、なかなかお互いが一緒になって楽しく遊ぶというのは難しいですよね。



Mさんが公園で出会う子も、最初はMさんの子どもたちの遊びを「助ける」ように装って近づいているらしいですが、本当は「自分が大人に見てもらって遊びたい」という気持ちがあるようです。

構ってほしくて仕方がない子が多いので、最初こそ助ける風だけどどんどん自分だけを見てという感じで喋ってきて、娘のいない場所にこっちに来てとか、娘がやりたがらないことやろと言い出したり、娘がかなり歳下だからこそ娘にはまだできないことを自慢して披露し出したりするので、どうしようもないときは帰ることもあります。





娘のことを考えると、邪魔されない方が楽しく遊べますが、放置されてる子どもの気持ちになって考えると、助ける風に歳下の子に声かけて助ける風に遊んであげるのも彼らの処世術なんだろうし、少し可哀想な気持ちにもなります。

私自身教員なので、子どもをむげには扱えない気持ちも少しあります。とは言え、自分の子は大切です。



何が良い対応方法なんでしょう。公園内に親もおらず誰かかまって欲しいと切実に思ってるんでしょうね。

難しいです。



ちなみに小学生低学年くらいだとほんとに普段放置されてる子でなくても、近い公園くらい一人で行っておいで～ってする家が結構多いんですかね？ 出典：

Mさん自身は、こうしてMさん親子に近づいているのは、その子自身が親や身近な大人に構ってほしいからなのだろう、と感じています。



相手の子を無下にできないと思いつつ、それでもわが子の楽しい時間を守りたいと思うMさんは、こうした行動をとる子どもに対し、どのように対応すれば良いのか困っています。Mさんの悩みに、ママリユーザーからはどんな意見や声が集まったのでしょうか。

心は痛むけれど、サバサバした対応がいいかも…などいろいろな声

1歳と3歳の子どもを連れて公園に行くと、小学校低学年くらいの子に付いてこられて困っている、というMさん。このMさんの悩みには、アドバイスや小学生の保護者からの声などいろいろな意見が集まりました。

その公園に行かないのが１番だと思います💦

何かあった時に責任がとれないからです！どうしてもなら「砂場道具は、自分の子供のものだから自分のを持って来て一緒に遊ぼうね」とか「この子はまだ小さいから一緒に遊べない」とか言ってもいいいかと。あとは、学校名と名前聞いて学校に相談してもいいと思います！



うちは、放置子に絡まれたことがありその公園へ行くのを辞めました！

上の子が小学１年生ですが本人がたまに１人で行きたがることもありますが、なるべく付き添うか遊ぶなら１人でと約束させてます😓 出典：

あいまいな態度では相手に真意が伝わらない時は、1度はっきりと「これは小さい子用の遊び道具だから」とか「まだ年上の子と遊んでも楽しいと思えないくらい小さいから」と言ってしまうのも1つの方法かもしれませんね。



どうしてもいろいろと要求をしてくるようなら、こちらの意見のように学校名と名前を聞いて、学校からその子の保護者に話を通してもらってもいいかもしれません。ただ、学校外のことについては学校でも対処しきれない場合があるので、絶対に対処してくれるわけではありませんが。

長女が小1です

一人で公園は家庭によりますね

うちはまだ目の前に学校があるのに一人で行かせたことないので公園も絶対一緒ですが、幼稚園の時からのお友達は小学校上がると同時に一人公園になった子が何人かいます

ママ友同士の会話でも二年生くらいから一人で遊ばせてる家庭が多い、とゆう話になりますが、やっぱりトラブルとかあるので怖いなと感じてます

うちも少し前に高学年の子達に絡まれて自転車乗ってて押されて泣いてる隙に自転車を乗っていかれたことがあったり…

この子達は優しいフリして遊んであげてる風で近づいてきて、自転車乗っていっただけでなく、娘の水筒のお茶も勝手に飲んでました



私は周りから保育士になったらって言われるくらい子供と遊ぶの好きなんですが、少し相手すると、そういった子達は普段甘えてない分、要求が強くなってエンドレスで終われなくなっちゃいますよね…

だからサバサバした感じで見て見ぬフリして割り切るしかないかなって…心痛いですが… 出典：

小学校に入ると、保護者が放置をしているつもりはなく、子ども1人で近くの公園に行って遊ぶという家庭もあるでしょう。友だちとであれば1人で遊ぶよりも気軽に公園に行かせることもあるかもしれません。



ただ、こうした場合でも、子どもが遊びに行った先で必要以上に迷惑なことをしていないかは、保護者としてしっかり聞き取りをしておきたいですね。ゴミの放置や、自転車での危険な乗車など、親の目の届かないところで子どもが何をしているかは、正直、分からない部分があります。



保護者がいない場所に子どもを1人で行かせるのであれば、近所の人や、迷惑を被った人からクレームが来た時、保護者としてきちんと謝罪できる心は準備しておく必要があるでしょう。今回のMさんのように、子どもが1人で遊んでいる時、別の人と大きなトラブルにはなっていなくても、相手が困った状況になっている場合もあります。



小さい子も年上の子たちも、みんなが気持ちよく公園など公共の施設を使えるよう、大人が普段から子どもたちに話をしておくことが大切ですね。

「帰ってきた途端に大泣き」「みんな正座」学童生活にモヤつく母、楽しくなさそうで心配

学童について



今年から小学生になる上の子が学童に昨日から行き始めました。

昨日はお友達できた！とニコニコで帰ってきたのですが、今日は帰ってきた途端に大泣き。。。

理由を聞くと、学童にルールが多すぎるようで、雨が降った時しか使えないとか、高学年しか使ってはいけないおもちゃ(人生ゲーム)などがあり、一年生は絵本、お絵かき、お手玉、あやとりしかないそうです。外で遊べるのも、天気に関係なく先生がOKを出す時間のみだそうです。 出典：

春から小学校入学にともない、学童保育に通い始めた人もたくさんいるのではないでしょうか。投稿者・Kさんも1年生になった息子が春から学童に通い始めています。



初日はたのしく過ごせたようですが、その後、学童内のルールに戸惑い悲しい気持ちになったようです。

元々厳しいことで有名な学童で、宿題をしっかりやらせることをかなり強調していたので、ある程度覚悟はしていたし、幼稚園保育園とは違うので、社会のルールを守らせることもある程度必要とは思います。

ただ遊べるのが4種類？(学童に確認しなければなりませんが)で基本的にテーブルに4人ずつくらい着席させられている状態です。迎えに行った時も送って行った時もみんな正座で着席しています。

これって楽しいのかなぁととても心配です。



皆さんのお子さんが通われている学童はどんな遊びがありどんなルールがありますか？？



校区外の民間のところと入所申込時とても迷ったのですが、最寄りの公立にしました。やはり民間にしとくべきだったのかと思わずにいられません。 出典：

Kさん自身、現在子どもが通っている学童保育先のルールや方針などは大まかには理解していたようですね。ただ、実際に子どもが通ってみると、当初思っていたものとは違うかも、と感じる部分は出てくるでしょう。



Kさんは現在子どもが通っている学童だけでなく、別の民間学童も申し込みをするかどうか考えていたため、余計に「こちらで良かったのか」とモヤモヤしています。Kさんのこのお悩みには、ママリユーザーからいろいろな声が届きました。

ルールや方針はさまざま。集まったいろいろな声

子どもが通い始めた学童保育について、これで良かったのか、とモヤモヤしているKさん。このKさんの投稿には、ママリユーザーから体験に添った声が集まりました。

うちが通ってた学童は玩具はナシでした！



基本、学童では勉強なので、宿題がおわれば、学童のワーク、そろばんをし、英会話の授業を受け、空いた時間があれば庭で縄跳びしたりドッジボールしたり。



民間学童になります。



学童で、英検、漢検、数検も受けれました。 出典：

公立でも民間でも、学童保育はそれぞれの施設で独自のルールを持っている場合がありますよね。こちらの意見では、民間学童に通わせていて、いろいろな習い事を体験できたり、試験を受けられたりしたようです。



学ぶことが好きな子どもにとっては、楽しい時間を過ごせそうですね。

玩具は貸し出しカード式で、借りたら誰が借りたかをボードに明記し、片付けまで責任をしっかり持つことになってます。貸し出し式だから、玩具は事務室にあるから、スタッフに声かけないと使えません。



外遊びは、宿題がすんでから。あと、庭が道路向かいで道路を渡るため、あと、駐車場に保護者の車が出入りするため、事故防止のために、必ずスタッフが付き添うルールで、だから、必ずスタッフに声かけて、いま、外遊びが大丈夫か確認必要です。まあ、たしかに、危ないので🥺



ほかには、



掃除などのお手伝いギルドがあり、ギルドを達成したらオリジナル通貨がもらえるルールがあります。

また、誕生日や学校のテストで100点をとったら、また、長期休みの課題を終わらせてもオリジナル通貨がもらえるルールです。



そのオリジナル通貨をもって、お菓子の購入ができるルールになります。 出典：

こちらも民間の学童保育施設ですが、外遊びについてもきっちりとしたルールを設けて運営していたということです。また、学童独自のルールもあり、子どもたちが自主的に自分たちの課題に取り組めるように工夫されていたようですね。



公立・民間いずれの場合も、学童ではいろいろとルールがしっかり作られている場合があります。中には、ほとんど自由に過ごせる学童もあるようです。どんな学童にせよ、子ども自身が楽しく安全に過ごせることが1番です。



Kさん親子がこれからの日々、安心して過ごせるようになるといいですね。

「息子がレギュラーになったら…」サッカースポ少、特定の保護者から“陰湿な無視”…夫が予想する原因は？

サッカースポ少の事です… 息子は4年生です。最近他の保護者さん1人から完全な無視をされます😮‍💨



私自身人との関わりが苦手なのでそんなに他の保護者と深く関わることは今までも無かったのですが、普通に挨拶して世間話くらいはしてました。その保護者さんは誰とでも喋る様な人です。3年生の後半くらいから無視され始めました。数人いるときは大丈夫なのですが

他の方が居ないと無視です。本当に私だけなので何かしてしまったのかと思いましたが特に関わることも無いので別に何もないです。



旦那に相談してみたところ、息子がレギュラーに入ったのが3年の後半でその無視する保護者さんの子が外されたから腹たってるんじゃない？と言ってました😩



息子は元々完全なベンチ組でしたが、何とかレギュラーに入りたいと毎日の練習と他チームでも練習を重ねた結果やっと入る事が出来たのですが、息子が入れたことで勿論出られなくなる子も居ます。

でもそれは子ども同士みんな一生懸命やってるので

親がそんなことしてくるとは思いもしませんでした😭



私本当に昔から気弱で(大人なのに恥ずかしいですよね)…何とか頑張ってる息子の為に耐えますが週に4日ほど顔を合わすので苦痛です…



旦那は仕事で時間が合わない為頼れません。



あからさまな無視が結構心臓に悪くってストレス溜まります🥹



ポジティブな方！どういう考えでいたら楽になるでしょうか🥲教えてください🙇 出典：

レギュラーから外されたから無視をするなんてあまりに幼稚で大人がすることとは思えないですよね。練習を重ねてまたレギュラーに入ればいいだけの話ですし、無視したところで何かが変わるわけではないのにどうしてそんなことをするのか理解に苦しみます。無視されたからといってこちらも無視すれば同じ土俵に上がることになってしまいますから、向こうがどんな態度であっても投稿者さんは変わらずにいた方がいいのではないかなと思います。



きっとその保護者の行動を見て気付いている人はいますし、投稿者さんの味方になってくれる人もいるはず。そういう人は放っておいて、他の保護者との交流を深めていってはどうでしょうか。

無視をする保護者にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に、似たようなことがあったという方から「仲がいいママに相談してみる」というコメントがありました。

無視って辛いですよね😭

私も似たようなことありました。



もしこちらから悪いことした心当たりがないなら、ほっといていいと思います。

気がすんだら、何事もなかったかのように話しかけてくるかもしれません。



あとはほかの人と一緒にいて、1対1にならないようにするとか、自分と仲が良いママさんに相談してみるとか。「あ～あの人そーゆーとこあるよね～」「私も前無視された～」なんて話が出てくるかも？？



あとは「心がせまい人だな～はいはい」って思ってました😂 出典：

悪いことをした心当たりがあるのなら謝罪をすべきだと思いますが、そうではないのなら向こうの気が済むまで放っておくというのはありですよね。2人きりだと無視されるとのことなので、無視できない環境を作るのも効果がありそうです。また、無視されてつらいという気持ちを吐き出せるようなママ友がいれば相談してみるのも良さそうです。悪口ではなく、あくまでも相談という形であれば問題ないのではないでしょうか。



他にも「その人の名前を呼ぶ」というコメントがありました。

その人に話しかけてるのに無視するんですか？

私ならその人の名前呼んじゃいそう笑笑

本当そういうことする人居ますよねー、本当可哀想な人だなぁ～そんな親に育てられた子どもに罪ないのにあんな大人になるなよーって心で思います🤣 出典：

あえて強気な態度に出れば相手はびっくりしそうですよね。無視されると関わりたくないと避けたくなりますが、負けじと挨拶をし続けたり話しかけたりすれば相手が根負けするパターンがあるのかもしれませんね。



どこにでも性格が良くない人はいますし、幼稚なことをする人はいるものです。そんな人からはすぐに離れればいいのですが、投稿者さんの場合はスポ少の保護者とのことでなかなかそれも難しく悩ましいでしょう。世間話は避けて送迎に徹するなど、距離を置く手段を考えてもいいかもしれません。

