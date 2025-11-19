【全2回（前編／後編）の前編】

自民党と連立を組み、与党として出発したばかりの日本維新の会。しかし、藤田文武共同代表（44）に“公設秘書への公金還流”疑惑が発覚し、釈明会見を開く事態に。本人の会見やSNSでは、与党党首にふさわしからぬ言動に及び、火に油を注いでいるが……。

発端は「しんぶん赤旗日曜版」11月2日号の記事。藤田氏の公設秘書が代表を務める会社に対し、藤田氏は7年間で約2000万円を支払っていたという。そのほとんどが、政党助成金などの公金だった。

「支払いの名目はポスター印刷代などで、“身内への公金還流ではないか”と取り沙汰されましたが、藤田さんは“適法だ”と主張。しかしながら、さすがに疑いを招く構造だとは認め、4日の会見で“今後は発注しない”としました」（政治部デスク）

赤旗は第2弾として、公設秘書の会社から藤田事務所に発行された17枚の領収書に、収入印紙が貼られていなかったと報道。これは印紙税法違反ではないか、と追撃している。

“今後は共産党の質問に答えない”

もっとも、世の耳目を集めているのは、もはや疑惑そのものではない。

「波紋を呼んでいるのは、藤田さんの一連の言動です。釈明会見では“それは自由じゃないですか？”“何がおかしいんですか？”“それはあなたの感想であって……”などの不遜な発言でひんしゅくを買っています」（前出のデスク）

加えて、

「赤旗について日本共産党の機関紙であるとして、“報道機関ではない”“今後は共産党の質問に答えない”など、大人げない発言も飛び出した。また、彼は赤旗記者の名刺画像をSNSに投稿。赤旗は抗議して削除するよう求めました」（同）

今や政権の一翼を担う与党トップの振る舞いとしては、違和感を禁じ得ない。

さらに、思いがけぬ“論客”が騒動に参戦している。

「橋下徹さんが“政治家としてアウト”“赤旗記事は大金星”とSNSで発信。テレビ番組でも同様に藤田批判を展開していた」（同）

維新の“創業者”たる橋下氏が、古巣の現トップに手厳しい舌鋒を向けるのだから、野次馬的にも騒動が盛り上がっているわけだ。

藤田氏について、政治アナリストの伊藤惇夫氏はこう断じる。

「自民党の裏金問題をはじめ、赤旗はこれまで数々のスクープを打ってきた。報道機関の役割を果たしており、それが共産党の機関紙だからなんだというのか。逆ギレして名刺をさらすというのは、政治家としてレベルが低いと思います」

あまりに品がなく、恥ずかしい形でスポットを浴びている藤田氏。

“あり得ない”スピード出世の背景

大阪府寝屋川市出身の藤田氏は、筑波大学でラグビー部に所属し、大学卒業後は高校の体育講師として勤務。スポーツマネジメントを学ぶためにニュージーランドに留学したり、ベンチャー企業を設立したりしたのち、政界の門をたたいたのは2012年のことである。

さる維新関係者が言う。

「この年、藤田さんは維新政治塾に1期生として入塾しています。同じ頃、『林英臣政経塾』という私塾にも参加しました。創設者で、松下政経塾の1期生でもある林英臣さんのことを、藤田さんは“人生の師”と仰いでいます」

そして17年、満を持して衆議院選挙に出馬したが、

「この選挙では落選し、19年の補欠選挙で当選しています。現在は3期目で、議員になってまだ6年ほどですが、幹事長、そして共同代表へと上り詰めた。普通ではあり得ないですよ」（同）

では、藤田氏はいかにして“あり得ない”スピード出世を成し遂げたのか。

まず、彼が初当選を果たした時期の、維新の状況が追い風になっていたという。

「当時、維新は党として停滞気味で、衆議院議員はたった10人ほどしかいなかった。そこに若い藤田さんが加わったわけで、党としては彼を“期待の新人エース”と捉えていました。ネットメディアにも引っ張りダコでした」（同）

体育会系気質

もう一つ、維新関係者が口をそろえるのは、経営者としての人心掌握術と、目的に向かってまい進する体育会系気質である。

「藤田さんには二つの顔があります。一つは、いつも笑顔でやさしく、誰に対しても丁寧に接する顔です」

そう明かすのは、今年2月まで維新に所属していた沢田良・元衆議院議員である。

「もう一つは、最短ルートで目的を達成するために、感情を抜きにして結果を追求する知略家の顔です。彼が目的に向かってガンガン突き進めるのは、元ラガーマンの体育会系気質による面が大きいと思う」（同）

付き合いのある自民党の代議士からも、藤田氏は二通りの評価を受けていた。

「“飲み会の付き合いが良くて、いつもお酒ばかり注がせて申し訳ない”と言う議員もいました。一方で、小林鷹之議員や齋藤健議員からは“藤田さんは頭がキレる”と評価されていた。齋藤さんが法務大臣だったときに会食をする機会を頂きましたが、齋藤さんと藤田さんはずっと実務的な話をしていて、感銘を受けたことがあります」（同）

わざわざ新幹線で隣の席の切符を買って……

そんな藤田氏が目をつけたのが、維新の幹事長、共同代表、代表を歴任した馬場伸幸顧問（60）である。先の維新関係者によれば、

「藤田さんは、権力を握らなければ国を変えられないと考えています。彼が議員になった頃、馬場さんは松井一郎代表（当時）から、国政に関する全権を任され、党内で圧倒的な力を持っていた。藤田さんは、当選直後から馬場さんについて回り、選挙の応援演説でも、馬場さんの隣にくっついていた。馬場さんが新幹線に乗る際には、どの席に座るかを調べて、隣の席の切符を買って座っていたほど。馬場さんも“俺のこと、つけてるだろ？”とネタのように言っていました」

二人はウマがあった。

「馬場さんは頭でっかちな人が嫌いで、藤田さんはその人間観も見抜いています。連日のように議員会館の馬場さんの部屋に入り浸ったり、あちこちで一緒に飲み食いしていた。馬場さんは頼られれば頼られるほど面倒を見る、親分気質の持ち主。藤田さんのようについて回る人間を、出世させないわけがありません」（同）

献身が功を奏したか、21年、馬場氏の共同代表就任に伴い幹事長、今夏には共同代表と、異例の出世を果たしたわけである。

「党内での人望はとにかく厚い」

しかし、疑問が残る。件の会見やSNSで露呈した“チンピラ的言動”を見る限り、とても党内の支持を得られそうもないが……。

「藤田さんは職員への気遣いも忘れません」

そう維新関係者がすかさずフォローする。

「彼は職員を集めて、慰労のための食事会を開くこともある。党内での人望はとにかく厚いです」（同）

ならばあの言動は何事か。

「藤田さんは自分が何を言われても絶対に怒らない。が、体育会系気質ゆえか、先輩やスタッフ、家族が攻撃されると怒ります。昨年、国会で藤田さんが立憲の米山隆一議員に“いらんこと言うなや”とキレましたが、これは馬場さんを揶揄されたから。今回は秘書に累が及んだために怒ったのでしょう」（前出の沢田氏）

後編【「共産党が嫌い」 馬場前代表が藤田共同代表を擁護 “人生の師”は「けんかは怒った方が負け」とチクリ】では、この騒動を見た、藤田氏ゆかりの面々のコメントについて報じる。

