¢£ÊÔ½¸Éô¤«¤é¡Ö¥¸¥§¥·ー¤Î¤É¤Î¥Ñー¥Ä¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡©¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥§¥·ー¤¬Âç¿Í¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¥Ð¥¹¥íー¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Û¤«①～②
»¨»ï¡ØSafari¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆSixTONES¥¸¥§¥·ー¤Î¥Ð¥¹¥íー¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¸¥§¥·ー¤Ï¡ØSafari¡Ù¤Ç¡Ö²ÚÎï¤Ê¤ëÃË¤Ø¤ÎÆ»¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¡£È¯ÇäÃæ¤Î12·î¹æ¤Ï¡É¿§µ¤¤Î¤¢¤ëº¿¹ü¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹õ¥Ð¥¹¥íー¥Ö¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¸¥§¥·ー¤¬Éª¤ò¤Ä¤¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤â¤¿¤ì¡¢Âç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥§¥·ー¤Î¤É¤Î¥Ñー¥Ä¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡©¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¡ª¡×¤È¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Îº¿¹ü¤¤ì¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Û¤¯¤í¤â¹¥¤¡×¡Ö¹¤¤ÇØÃæ¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¥Ñー¥Ä¤¬Â³¡¹¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê»ëÀþ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö³¤³°¥¹¥¿ー¤Î¤è¤¦¡×¤Ê¤É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£