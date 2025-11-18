【同居なのに町内会費は2軒分！？】見栄っ張りだけど…「悪い人じゃない」＜第17話＞#4コマ母道場
何にお金を優先して使うかは、人それぞれです。各家庭が納得した上であれば、どのような使い方をしても問題はないと思いますが……。今回の主人公は、義実家で二世帯同居をはじめたカリンさんです。義母から求められるお金の使い道に、どうも納得がいかない様子です。もし義理の家族と価値観が合わなかった場合、あなたならどうしますか？
第17話 落ち込む義母
【編集部コメント】
カリンさんはお義母さんが、町内会など地域活動に貢献していたことを理解しています。自分とは価値観が違うと思っただけで、決してお義母さん自身を嫌いになったわけではありません。それにご近所に出回っている「嫁いびりをされた」なんて噂は全くの嘘。落ち込んでいるお義母さんがちょっとかわいそうだなと思ったようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
