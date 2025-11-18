「品川」駅や「羽田空港」へ直結する優れたアクセス！FJネクスト 新築分譲マンション「ガーラ・プライム川崎西口」

FJネクストが、新築分譲マンション「ガーラ・プライム川崎西口」(総戸数110戸)の販売（申込受付）を2025年11月20日(木)より開始します。

JR「川崎」駅まで徒歩9分の好立地が魅力。

「品川」駅や「羽田空港」へ直結する優れたアクセスと、「ラゾーナ川崎プラザ」などの大型商業施設を徒歩圏に持つ、利便性の高い住環境が特長です。

FJネクスト 新築分譲マンション「ガーラ・プライム川崎西口」

販売開始：2025年11月20日(木)より申込受付

所在地：神奈川県川崎市幸区南幸町2丁目53番1(地番)

交通：JR東海道本線・京浜東北線・南武線・上野東京ライン「川崎」駅まで徒歩9分、京浜急行本線・大師線「京急川崎」駅まで徒歩14分

総戸数：110戸

間取り：2K・1DK

専有面積：25.72m2〜25.94m2

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上14階

竣工予定：2026年3月下旬

「ガーラ・プライム川崎西口」が誕生するのは、躍動する大都市「川崎」エリア。

徒歩圏には、「ラゾーナ川崎プラザ」や「ラ チッタデッラ」といった大型商業施設、「ミューザ川崎」のような文化施設が建ち並び、充実した生活利便性を享受できる恵まれた住環境です。

優れたアクセスと進化し続ける周辺環境

JR「川崎」駅は、JR東海道本線・京浜東北線・南武線・上野東京ラインの4路線が利用できるターミナル駅です。

品川や東京をはじめとした首都圏主要エリアへのダイレクトアクセスが可能です。

また、京浜急行本線「京急川崎」駅からは、羽田空港や横浜へ直通で繋がるなど、卓越した交通利便性を誇ります。

「京急川崎」駅前では民官一体となった再開発計画も進行中であり、川崎のブランド価値はこれからも進化し続けます。

先進の3重セキュリティ

セキュリティ面では、先進のカードキーシステムを導入しています。

1枚のカードでオートロック・エレベーター・玄関と、各住戸に入るまで3重の施錠でより高い安全性を実現しています。

ほかにも、シャッター付きドアスコープや防犯用のドアロック部分カバー、強固な耐久性のドアガードなど、玄関ドアのセキュリティにも配慮されています。

居住者ニーズを追求したこだわりの住戸設備

住戸の水まわり空間は、バスルーム・パウダールーム・トイレ全てが独立プランとなっており、居住者ニーズを実現した都市生活にふさわしい設えです。

バスルームには全戸にオートバスと浴室乾燥機を設置。

ボタン1つで快適なバスタイムが楽しめ、天候や時間を気にせず洗濯物を乾かすことができます。

キッチンは、Siセンサー付き2口ガスコンロ（グリル付き）、節水機能付きのシングルレバー混合水栓、耐震ラッチ付き吊戸棚など、機能性とデザイン性に優れたシステムキッチンを採用しています。

快適な暮らしを支える構造とサービス

居室内の遮音性に配慮し、すべての居室に二重床・二重天井構造を採用。

また、外の冷気が住戸内に伝わるのを軽減するため、躯体に沿って室内側に断熱材を配しています。

ご入居者様向けの専用窓口「ガーラコンシェルジュサービス」が、マンション生活における相談や要望に対応。

全ての専有部には快適なインターネット接続環境(住戸内最大1Gbps・無線LAN対応)が提供されます。

FJネクスト 新築分譲マンション「ガーラ・プライム川崎西口」の紹介でした。

