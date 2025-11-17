TWICE・MOMOが表紙を飾る『ハーパーズ バザー』1・2月合併号（ハースト婦人画報社）が11月19日（水）に発売される。

【画像】TWICE・MOMOが2026年ホリデーコレクションを披露

今年、韓国デビュー10周年を迎えた9人組ガールズグループTWICEのMOMOが、『ハーパーズ バザー』1・2月合併号、通常版カバーに登場。グループ6度目のワールドツアーを敢行し、2023年からはミュウミュウのアンバサダーを務めるなど、活動の幅を広げているMOMO。ミュウミュウの魅力を「着る人によって、それぞれの個性が引き立つ服」と語るMOMOは2026年ホリデーコレクションを着用した。レザーコートや柄物トップスなど計8種類のルックが掲載される。インタビューでは、ワールドツアー中どの国でも食べるという料理や、2025年の活動で最も印象に残っていること、そして自身のモットーを語った。

『ハーパーズ バザー』1・2月合併号ではAR技術を用いた「ARモーションカバー」企画が展開。誌面の二次元コードを読み取り、専用カメラを表紙にかざすとカバーが動いて見える仕組みで、サービス提供期間は2025年11月19日から2026年2月19日までとされている。

誌面ではホリデーシーズンに合わせた企画「とびきりハッピーなギフトを贈ってみない？」を掲載。衣類や生活雑貨など複数のカテゴリーからギフト候補を紹介する内容で、20ページにわたる特集となる。

「ハーパーズ バザー・ベストコスメ2025」では、美容の専門家17名が2025年に登場した新作コスメを選出し、スキンケアからメイクアップまで幅広い商品をリスト化している。

その他コンテンツには、占い企画「Love Me Doの2026年上半期 12星座占い」、アイナ・ジ・エンドを取り上げた特集、スタイリング企画「カラーブロッキングで遊んで」、2026年春夏コレクションのレポートなどが掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）