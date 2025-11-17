11月11日、女優・橋本環奈が、東京の表参道ヒルズでクリスマスツリー点灯式に出席した。

橋本にとっては、初のクリスマス点灯式となる。この日は、首まわりに華やかなファーチュールがあしらわれたドレスを身にまとい、オールバックという大人な出で立ちで登場。ドレスにあわせ、目元のメイクも濃い目になっており、ふだんのナチュラルメイクとはまた違った大人な雰囲気を醸し出していた。

12日に本人が更新したXでは、《表参道ヒルズのイルミネーション点灯式 点灯の時に間近で見て、光の反射がとても綺麗で輝く球体に目が虜になりました》とし、《そして素敵なドレス、、ありがとうございます。こちらのフェザー軽いのにめっちゃ暖かいです。笑》と綴っていた。

投稿された写真には、《可愛かったり美しかったりで見てて飽きない》といったコメントが多数寄せられたが、どこか “無表情” な横顔のカットもあったため、

《環奈ちゃん、顔やつれて来てない？ 大丈夫？（ダイエットしてんの？） しっかり食べてる？》

といった心配も寄せられていた。

「橋本さんが女優やタレントとして目覚ましい活躍を見せるようになって、10年以上の月日が経ちました。女優業のオファーは絶えず、2025年も大忙しでした。

3月にNHK連続テレビ小説『おむすび』のヒロインが終わったかと思えば、4月期連続ドラマ『天久鷹央の推理カルテ』（テレビ朝日系）で主演を務め、クランクアップ後は休む間もなく舞台『千と千尋の神隠し』の中国公演に臨み、そのうえ一時帰国して、生放送のお笑い番組のMCも務めました。ドラマ、舞台、バラエティ番組と仕事は途切れず、常に稼働している印象です」（芸能記者）

心配する声が寄せられている理由について、この芸能記者がこう話す。

「橋本さんはストイックな性格で知られています。映画『ブラックナイトパレード』（2022年）で共演した吉沢亮さんも、撮影前の橋本さんの姿を見て『めっちゃめちゃストイック』とコメントしたほどです。

今年3月のイベントでは『健康にいい食べ物を食べて（体調管理に）気をつけたい』と話し、美容雑誌『MAQUIA』のインタビューでは、1時間半単位でしっかり睡眠を取ると明かしており、健康に気をつけている様子がうかがえます。ちなみに、『おむすび』撮影終了後は、すぐに人間ドックに入ったそうです。

こうした発言を覚えていた視聴者も多く、今回のフェイスラインのシャープさも、厳しい自己管理のたまものではないかと考える人がいたようです」

2026年1月期『月9』（フジテレビ系）ドラマのヒロインが内定しているとも報道された橋本。くれぐれも健康には気をつけてほしい。