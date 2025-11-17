¤Ò¤í¤æ¤»á¡Ö¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¿Í¤â¼ò¤ò°û¤à¿Í¤â¥¢¥Û¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡×¤ä¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò·ò¹¯Åª¸«ÃÏ¤ÇÎÏÀâ
¡Ö2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×³«Àß¼Ô¤Ç¸µ´ÉÍý¿Í¤Î¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¡×¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤¬16Æü¹¹¿·¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·¥é¥¸¥ª¡×¤Ç¡¢¥¿¥Ð¥³¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
°¦±ì²È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥¿¥Ð¥³µÛ¤¦¤ä¤Ä¤Ï¥Ð¥«¤À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä·ò¹¯¤Ë°¤¤¡¢Éþ¤È¤«¤Ë¤â¤Ë¤ª¤¤¤¬¤Ä¤¯¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Î¤ÏÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íø¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¿¤ÀËÍ¤Ï¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ë»þ¡¢¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ë¤â°¤¤¤·¡¢¤¯¤µ¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤è¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼ò¤â¥¿¥Ð¥³¤â¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀËÍ¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¡ÆüËÜ¿Í¤À¤È¤À¤¤¤¿¤¤80Ç¯Á°È¾¡£ÃËÀ¤À¤È80Ç¯Á°È¾¤Ç¡¢½÷À¤À¤È80²¿ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç³§¤µ¤ó»à¤Ë¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«»à¤Ì»þ¤Ë¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ»à¤Ì¤Î¤¬¡¢¤¹¤²¤¨¤¤¤í¤¤¤í²æËý¤·¤Æ²¿¤«¥¹¥È¥ì¥¹¤¿¤á¤ë¤±¤É¡¢²¶¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤è¤Í¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ï³ä¤È¹¥¤ÊüÂê¤ä¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ»à¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¤µ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÊÌ¤Ë¤¢¤Î¡¢ËÍ¡¢Ã»¤¯À¸¤¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¹¥¤ÊüÂê³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì·ë¹½¡¢¸í²ò¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸½Âå¤Î¿ÍÎà¤Ã¤Æ¤Í¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÉÂµ¤¤Ç»à¤Ì³ä¹ç¡¢·ë¹½¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¼ò¤ò°û¤â¤¦¡¢¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤ª¤¦¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤¬·ë²Ì¤È¤·¤ÆÄ¹À¸¤¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¡¢¼ò¤È¥¿¥Ð¥³¤ÏµÛ¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡Í×¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¾õÂÖ¤Î¿Í¤¬¼ò¤È¥¿¥Ð¥³¤Î¤¢¤ë¾õÂÖ¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¡£¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¿Í¤¬¼ò¤â¥¿¥Ð¥³¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¼ò¤È¥¿¥Ð¥³¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿Êý¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤¤¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¿Í¤â¼ò¤ò°û¤à¿Í¤â¥¢¥Û¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡£¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é²¿¤âÀâÆÀÎÏ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¸ì¤ë¼«Ê¬¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£