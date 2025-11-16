11月13日、人気ドラマと思われるロケを目撃した人物の投稿が話題になっている。

「東北地方の人気焼肉店を訪れたXユーザーが“某おじさんが一人でご飯食べる番組の撮影が行われていたため、行きたかったお店で食べられなかった”と写真付きで投稿したんです。具体的な番組名は伏せられているものの、お店を貸し切りにしての撮影だったことから『孤独のグルメ』の撮影では？ と盛り上がっています」（ITライター）

広告代理店関係者「大晦日SPは決まっている」

同名の漫画が原作で、'12年にテレビ東京でドラマ化されると“飯テロ”ブームを巻きこした『孤独のグルメ』。

'15年には台湾でウェブドラマ化されたほか、今年1月には主演の松重豊が監督・脚本も務める劇場版も公開されるなど、テレビ東京を代表する人気ドラマとなっている。

しかし今年9月、岐阜県下呂温泉の老舗旅館のXで、同ドラマスタッフに撮影をすっぽかされた過去が明かし、批判が殺到していた。

「制作会社から大浴場で撮影したいという連絡が届いたため、日帰り入浴などの時間を調整してスタンバイ。しかし時間が過ぎても撮影クルーが来なかったことで電話をしたところ、“入浴シーンの撮影がなくなった。もう下呂温泉を離れてしまった”と電話で告げられたというものでした」（スポーツ紙記者）

『女性自身』のWEB版が同局にトラブルの件について問い合わせると、旅館に連絡をして謝罪。「制作現場の管理体制の強化を徹底してまいります」とコメントしていた。

撮影トラブルもあり「打ち切りになってしまうのでは？」という心配の声が一部で寄せられていたが、冒頭の目撃情報が事実ならファンにとっては朗報だろう。

そこでテレビ東京に、13日に東北地方の焼肉店でロケが行われたのが事実かを問い合わせるも、期日までに回答はなかった。

しかし、広告代理店関係者は「今年も大晦日にスペシャル版が放送されるのは決定しています」と明かす。

「『年忘れにっぽんの歌』のあと、22時頃からの放送が決定していますよ。東北地方でのロケが『孤独のグルメ』かは聞いていませんが、大晦日スペシャルでは毎年のように焼肉店に行っているので、可能性は高いと思います」

また目撃情報が東北だったという点にも注目する。

「主演の松重さんは今秋から、福島県のPR動画キャンペーン『福島豊』に起用されています。PRを兼ねて、福島含む東北を巡るスペシャルドラマになっている可能性も考えられますね」（同・広告代理店関係者）

撮影トラブルで継続が心配された人気シリーズだが、ファンにとっては一安心？

