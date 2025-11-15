パソコンドック24は11月10日に、PC修理・データ復旧の専門店「パソコンドック24 山口・宇部店」（山口県宇部市）をオープンした。同店は、山口県内では初出店となる。



●宇部市の中心部に出店



今回、オープンした「パソコンドック24 山口・宇部店」は、JR宇部線の琴芝駅から徒歩3分、宇部市役所から徒歩5分の、宇部市の中心部における行政・業務エリアに位置しており、落ち着いた環境で法人・個人問わず安心して相談できる。



全国の「パソコンドック24」店舗と同様に、「パソコン整備士」の資格を有するスタッフが常駐し、PCの電源が入らない、動作が遅い、データを取り戻したいといったトラブルを予約不要で相談可能で、診断・費用・納期を明確に提示する安心の地域密着型サービスを提供する。



運営はアフィプロシステムズが担当し、営業時間は10〜19時。定休日は水曜日と金曜日。