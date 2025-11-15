関西ジュニア『AmBitious』の元メンバー・河下楽（24）が、半年以上の充電期間を経て活動を再開させることがわかった。NEWSポストセブンが河下に取材を申し込むと、長年支えてくれたファンへの謝罪、退所後半年間の葛藤、そして自身の夢について明かした。

【写真】まさに「王子様」 充電期間を経てビジュに磨きがかかった河下楽 レアな「メガネ姿」も

そんな彼はインタビュー開始早々に「一言よろしいでしょうか」と切り出し、こう口にした。

「大事な時期に僕の至らなさで皆さんにご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ないです。大変申し訳ございません」（以下、河下）

昨年、河下はSNSで大きな騒動を引き起こした。今年3月に所属していた事務所を退所しているため、口にできることはこれが精一杯だが、活動再開を決めた以上、自分の声でしっかり伝えるべきだと考えていたという。

アルバイト掛け持ちで生活費を稼ぎ…

河下はSNSをやっておらず事務所退所後の動向は窺い知れず。心配するファンも少なくなかった。この半年間、3つのアルバイトを掛け持ちするなどして生活費を稼ぎ、ひたすら自分を見つめ直していたという。

「まず父の知り合いがやっている焼き鳥居酒屋で働かせていただきました。そこから、友人が働いているカラオケ店、さらにそのカラオケ店の店長経由で清掃業者でも働いています。どれもシフト制ですが、休みは週1回ぐらいですね。

24歳で初めてアルバイトを経験しました。居酒屋では最初、ビールも注がれへんくて……。接客とかも全然わからへんから、だいぶ足手まといやったと思います。半年ぐらいやってなんとか人並みにできるようになったかなぁ」

連日深夜までヘトヘトになるまで働き、帰宅後はベッドに直行。起床して再びアルバイト先へ……という生活を始めたのには理由がある。

「最初はヒマな時間を作りたくなかったんです。やっぱり考えちゃうんです。これか将来をどうしようみたいな……。いままでエンターテインメントというひとつの世界しか知らなかったから、どの世界でチャレンジするのも絶対厳しいとわかっていたんで。将来のことを考えてしまうと、心配で眠れなくなってしまうので、アルバイトで時間を埋めて考えないようにしていました」

再始動を決意した「アルバイト先での出来事」

将来の不安に直面していた河下が、再び表舞台に戻ろうと決意したのもアルバイトがきっかけだった。

「カラオケ店でたまたま僕のことに気づいたお客さんがいて、一曲歌ったことがあったんです。僕としては迷惑をかけてしまったという深いお詫びの気持ちだったんですが、泣いていただけるほど喜んでもらって。その時"やっぱり人の前で歌うことを諦めたくない"って強い気持ちが芽生えたんです」

小学生の頃から歌手を目指し、芸能界の門を叩いた河下。彼の歌への熱意、力量については元所属事務所も評価していたようで、長所を伸ばそうとさまざま経験を積ませてくれたという。「好きだった歌をもっと好きにさせてくれた。そのことへの感謝の気持ちしかありません」と呟く。

「多大な迷惑をおかけしてしまった僕にも本当に少なからずですけど、待ってくれている人がいます。その人たちのためにもう1回歌を届けたいと思い、活動再開を決めました。

親に伝えたところ『やりたいことがあるなら、そっちを優先しなさい』と背中を押してもらいました。アルバイト先も同じ反応で、カラオケ店からは『空いている時間なら部屋を使って練習していいから』なんて言ってもらえて……周りの人に本当に助けられています」

強いバックボーンがあるわけではない。活動資金はアルバイト代がメインで、活動再開にあたってのレッスンもこれからだ。だからこそ活動場所にはこだわらないという。すでに声優の仕事も決まっているというが、「まずはInstagramやTikTokで地道に歌の配信を続けて、視聴者の方々の反応などを聞きながら少しずつ仕上げていきます。そして、どこかのイベントで歌わせていただけることを目標にしています」と口にする。

「歌で人を感動させる、涙を流していただけるような歌手になりたい」──大きな挫折、葛藤を乗り越えた河下の今後の活動を応援したい。