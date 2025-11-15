【セブン‐イレブン 福袋】オリジナルグッズに電子クーポンが今年もパワーアップして登場！
毎年人気を集めるセブン‐イレブンの福袋がパワーアップして今年も登場！ 「セブン‐イレブン 福袋 2026」が、セブンネットショッピングにて、11月18日（火）14：00より予約受け付けが開始される。
＞＞＞オリジナルグッズやクーポンのイメージをチェック！（写真16点）
セブン‐イレブンより、例年好評のオリジナル福袋が今年も登場する。毎年楽しみにしている方、お待たせしました！ ちなみに、販売価格は3630円（税込）となる。
気になる内容は、コラボ商品を含むオリジナルグッズ4点と、全国のセブン‐イレブンで使える最大合計3300円引き（セブン‐イレブン標準価格〈税抜〉からの値引き）相当の電子クーポンがセットになっている。
オリジナルグッズは、セブン‐イレブンの店頭をモチーフにした、キッチンで大活躍間違いなしの「キッチンタイマー」や、ファン心をくすぐるデザインの、セブンカフェのカップがおしゃれに置ける「ラバーコースター」。
さらに、京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」とのコラボレーションでは、数字の ”0〜9” をモチーフにした代表的なテキスタイルデザイン「SO−SU−U」にセブン-イレブンの ”11（イレブン）” を加えた「ジャガードハンドタオル」が登場。
また、SNSで人気のクリエイター・パントビスコ氏とのコラボによる、2026年の干支＜午（うま）＞を独自の世界観で描いた「ニューイヤープレート2個セット」など、ここでしか手に入らない魅力的な全4アイテムをご用意。
電子クーポンでは、セブンカフェ・セブンカフェスムージー各種、税抜き400円以下のおにぎり・寿司、オリジナルスイーツ、サンドイッチ・ロールパン各種が対象の合計3300円引き相当に加えて、セブン‐イレブン限定プリペイドカード500円分が10個に1個の割合で入っている。
ここでしか手に入らない限定グッズや、毎日のお買い物で使用できるお得なクーポンが入った、福袋をぜひチェックしてみて。
