「浮気者のヒモ夫」としてブレイクしたあのイケメンモデルが、バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に登場！ 女性アイドルグループ・AKB48の元メンバーである妻と、かわいい子どもが3人もいながら、元AKB48・前田敦子に似た子持ちの一般女性をナンパした!?

【TVer】26歳イケメンAD、ペルーマダムにキス＆ハグされ……千鳥ノブ「任すよキミに『相席食堂』は！」「主人公みたいな顔しているな！」

『相席食堂』に登場したのは、「アレク」の愛称で知られるモデルのアレクサンダー。ペルー出身のアレクは、日系の父親とペルー人の母親をもち、10歳の頃に来日。2013年にAKB48の元メンバーで実業家・川崎希と結婚し、「浮気者のヒモ夫」として一躍有名になった。42歳になった現在は3児のパパで、「ロケはめちゃくちゃ久しぶりっすね。実はちょっと緊張する。最近は子育てしかしてないっすね」とのこと。

「元はナンパ師」「ナンパで奥さんと知り合った」というアレクは、ロケ地・愛知県豊田市の情報を手に入れようと、近くにいた一般女性に声をかけた。女性は、2歳の子どもを育てる美人ママ。彼女のことをアレクは、「こんにちは～めっちゃかわいいじゃん！」「あっちゃん？」「前田敦子かと思いました！」などと褒めまくった。

缶コーヒー片手にチャラついた態度で女性に話しかけるアレクに、お笑いコンビ・千鳥の大悟は、「これは今までおらんかったよ」とニヤニヤ。相方のノブも笑いながら、「嫌いやわ～」「嫌だわ～」「娘はいないんやけど俺、（もしいたら）娘に結婚の挨拶とか（でアレクが）来たら殴ってしまいそう」とコメントした。

その後もアレクが声をかけたのは女性ばかり。「久しぶり～元気～？」「今、迷子になっちゃったんすけど～」「お家行っていい？」「奢っちゃうよ～」などと、彼は妻子がいるとは思えないチャラついた態度で、一般女性たちに接近した。

アレクいわくナンパ相手のリアクションがいいセリフは、「久しぶり！ 元気？」「会ったよね？ この間ね」など。もしこれらのセリフで相手の反応が悪ければ、「『クラブでこの間一緒に飲んだよね？』みたいな適当なこと言っとけば大丈夫」らしい。悪気なくナンパテクニックを語るアレクに、千鳥は思わず笑いながら、「ひどい」「全言葉、炎上するやん」とツッコむしかなかった。

なお、アレクの衝（笑）撃ロケVTRは、『相席食堂』11月11日放送回で公開された。

