¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦¸½Ìò19ºÐ¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤ª·»¤µ¤ó¡õ¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¤Î¼ýÆþ¡¢Ãù¶â³Û¡¢¾Íè¤ÎÌ´¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤ÏÅ´ÈÄ¾Æ¤Å¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÀè¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥µー¥¯¥ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³Ø¹»¤Ç¤â»äÀ¸³è¤Ç¤âÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾ï¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¹ÎÄê¤·¤¿¡£
»þµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1350±ß¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤ª»Ð¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤äー¡¢°Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¡×¡Ö1350±ß¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö³Ø¤Ù¤Ð¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤À¤ÈÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹°ÕÍß¤ä¹â¤¤¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£
·î¼ý¤Ï¡Ö10ËüÁ°¸å¡×¡Ö8Ëü¤¤¤¯¤«¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ì¤ë2¿Í¡£¤µ¤é¤Ë¥Çー¥ÈÂå¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö100%³ä¤ê´ª¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ëº¾µ½¤Ã¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¸½Âå¤é¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö¶â»ý¤Á¤È¤Ï¡©¡×¡ÖÇ¯Êð3000Ëü°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¹â¤¯·Ç¤²¤ë¤ª·»¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Ãù¶â³Û¤Ï¡Ö¸ýºÂ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï10ËüÁ°¸å¤Ç¤¹¡×¡Ö3¡¢4Ëü¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë²óÅú¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾Ð´é¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¸ìÎÏ¤ËÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤È¤«¤¬¹¥¤¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤òÂº·É¤·¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°²è½ªÈ×¤Ç¤Ï2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤µ¤é¤ËºÝÎ©¤Ä°ìËë¤â¡£¡Ö¾Íè¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ïº£¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤ª·»¤µ¤ó¡õ¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
