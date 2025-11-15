石原4兄弟の母・典子さん、17歳で夫・慎太郎さんと結婚 夫の死後35日で自身も他界
石原伸晃・石原良純・石原宏高・石原延啓が、17日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)石原延啓、石原宏高、石原伸晃、石原良純 ＝テレビ朝日提供
この日の放送では、長男・伸晃、次男・良純、三男・宏高、四男・延啓の石原家4兄弟が勢ぞろい。4兄弟の父は、3年前に亡くなった石原慎太郎さん。数々の伝説を残した慎太郎さんだったが、そんな父との日々に思わず“苦情”も飛び出す。
父が亡くなって35日後に母・典子さんも他界。17歳で慎太郎さんと結婚、夫を愛し続けた母だったという。叔父・石原裕次郎さんも写っている、貴重な結婚式の写真も公開する。
実は、そんな両親にも離婚の危機があったそうで、放送では「昭和の家庭」で育った石原家の4兄弟が、父のこと、母のこと、そしてお互いことなど、驚きのプライベートを本音でトークする。
(左から)石原延啓、石原宏高、石原伸晃、石原良純 ＝テレビ朝日提供
この日の放送では、長男・伸晃、次男・良純、三男・宏高、四男・延啓の石原家4兄弟が勢ぞろい。4兄弟の父は、3年前に亡くなった石原慎太郎さん。数々の伝説を残した慎太郎さんだったが、そんな父との日々に思わず“苦情”も飛び出す。
父が亡くなって35日後に母・典子さんも他界。17歳で慎太郎さんと結婚、夫を愛し続けた母だったという。叔父・石原裕次郎さんも写っている、貴重な結婚式の写真も公開する。
実は、そんな両親にも離婚の危機があったそうで、放送では「昭和の家庭」で育った石原家の4兄弟が、父のこと、母のこと、そしてお互いことなど、驚きのプライベートを本音でトークする。