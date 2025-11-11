¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¡©Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¹ÈÍÕ¤ÎÊØ¤ê¤¬ÆÏ¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï´û¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë2025Ç¯¤Î¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©º£²ó¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¹ÈÍÕ¸«º¢Í½ÁÛ¡Ê2025Ç¯11·î6ÆüÈ¯É½¡Ë
11·î6Æü¤ËÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3²ó¡Ö¹ÈÍÕ¸«º¢Í½ÁÛ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÊ¿Ç¯¤è¤êÃÙ¤¤½ê¤¬Â¿¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤Ï¡¢½©¡Ê9¡Á11·î¡Ë¤Îµ¤²¹¤¬Äã¤¤¤ÈÁá¤Þ¤ê¡¢¹â¤¤¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£9·î¤«¤é10·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î²¼½Ü°Ê¹ß¤ÏËÌ¡¦ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè11·î¤Ï¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Åì¡¦À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ï¼å¤¯¡¢µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ëÅìÆüËÜ¤ÎÊ¿ÌîÉô¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Î¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤ÏÃÙ¤¯¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛÂç¾Â¹ñÄê¸ø±à
´û¤Ë½éÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯9·î²¼½Ü¤«¤é10·î²¼½Ü¤¬¹ÈÍÕ¤Î¸«¤´¤í¤Ç¤¹¡£´û¤ËÍîÍÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ»Æî¤Ç¤Ï¤Þ¤À¹ÈÍÕ¤â³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤â¡£¤½¤ó¤ÊÆ»Æî¤«¤é¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¾Â¹ñÄê¸ø±à¤Ç¤¹¡£
Âç¾Â¹ñÄê¸ø±à¤ÏÈ¡´Û»Ô¤è¤êËÌ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¼·ÈÓÄ®¡¢¼¯ÉôÄ®¡¢¿¹Ä®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤¼«Á³¸ø±à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢È¡´Û¤«¤é¼Ö¤ÇÌó40Ê¬¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëJRÂç¾Â¸ø±à¤«¤é¤ÏÅÌÊâ5Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ÈÍÕ¤ÎºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸Ð¤ËÈ¿¼Í¤·¤¿¹ÈÍÕ¤Î»Ñ¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¸ÐÈÊ¤Î¼þÍ·Æ»Ï©±è¤¤¤Ç¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä²«¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿·Ê¿§¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»¶ºö¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤®¡¢ÍÕ¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÌîÄ»¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âç¾Â¹ñÄê¸ø±à¤Ç¤ÏÌîÄ»´Ñ»¡¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å·Á³µÇ°Êª¤Î¥¯¥Þ¥²¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌîÄ»¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¾Â¹ñÄê¸ø±à¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼«Á³¤ÈÌîÄ»¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¶õ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÅìËÌ¡ÛµÜ¾ë¸©¡§¾¾Åç
´û¤Ë¤Õ¤â¤È¤Ç¤â¹ÈÍÕ¤¬¸«º¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìËÌ¤«¤é¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¾¾Åç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾¾Åç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ»°·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤ÊÅç¤¬Éâ¤«¤Ö·Ê¿§¤¬¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¾¾Åç¤Ç¤³¤Îµ¨Àá¤ËË¬¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢±ßÄÌ±¡¡£¾¾Åç³¤´ß±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¡¢°ËÃ£À¯½¡¤ÎÂ¹¡¢¸÷½¡¸ø¤ÎÎîÉÀ¤È¤·¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Í³½ï¤¢¤ë¤ª»û¤Ç¤¹¡£Äí±à¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÖ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ß¤¸¤¬Äí°ìÌÌ¤òºÌ¤ê¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë¹ÈÍÕ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤µ¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£±ßÄÌ±¡¤Ç¤ÏÌë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²Æ»¤äÄí±à¤¬Í¥¤·¤¤Åô¤ê¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌÀ¤³¦¤ËÍè¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£Ãë¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÅì¡Û¿ÀÆàÀî¸©¡§ÌÀ·î±¡
´ØÅì¤«¤é¤Ï¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÀ·î±¡¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÀ·î±¡¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢6·î¤Î¥¢¥¸¥µ¥¤¤¬¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¡¢ÊÌÌ¾¡È¤¢¤¸¤µ¤¤»û¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯Çß±«¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÌÀ·î±¡¡×¡¢¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÀ·î±¡¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¡¢²«¶â¿§¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤ä¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¹ÈÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÜÆ²¤Ë¤¢¤ë±ß·Á¤Î¡È¸ç¤ê¤ÎÁë¡Ê±ßÁë¡Ë¡É¤«¤é¸«¤¨¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¹ÈÍÕ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìËç¤Î³¨¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÆ²¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÄí±à¤Ï¡¢¤Õ¤À¤ó¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ï¥Ê¥·¥ç¥¦¥Ö¤Î»þ´ü¤È¹ÈÍÕ¤Î»þ´ü¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÌÎ¦¡ÛÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¡§¸Þ²Õ»³
ËÌÎ¦¤«¤é¤ÏÉÙ»³¸©ÆîÅ×»Ô¤Ë¤¢¤ë¡¢¸Þ²Õ»³¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸Þ²Õ»³¤ÏÉÙ»³¸©¤ÎÆîÀ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢ÁêÁÒ¡Ê¤¢¤¤¤Î¤¯¤é¡Ë¤È¿û¾Â¡Ê¤¹¤¬¤Ì¤Þ¡Ë¤Î2¤Ä¤Î½¸Íî¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¹ç¾¸Â¤¤ê¤Î²È²°¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤ÇÀÂ¼¤ÎÉ÷·Ê¤ä¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ê¸²½¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢´ôÉì¸©ÇòÀî¶¿¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Þ²Õ»³¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥â¥ß¥¸¤ä¥«¥¨¥Ç¤è¤ê¤â¡¢¥Ö¥Ê¤ä¥Ê¥é¡¢¥È¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²«¿§¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ª¤ï¤êº¢¤Ë¤Ï¡¢¶á¤¯¤Î»³¤Î»³ÄºÉÕ¶á¤Ç½é´§Àã¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¡¢ÀÑÀã¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÍÕ¤È¤¤¤Ã¤¿»°ÃÊÀ÷¤á¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæÉô¡ÛÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¡§Ç®³¤Çß±à
Ä«ÈÕ¤¬¤°¤Ã¤ÈÎä¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÉô»Ù¼Ò¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¹ÈÍÕ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï2¤Ä¡£
¤Þ¤º¤ÏÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Ë¤¢¤ëÇ®³¤Çß±à¤Ç¤¹¡£Ç®³¤Çß±à¤Ï¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ°ìÁáºé¤¤ÎÇß¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ°ìÃÙ¤¤¹ÈÍÕ¡×¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±àÆâ¤Ë¤Ï¥«¥¨¥ÇÎà¤¬¤ª¤è¤½380ËÜ¤â¿¢¤¨¤é¤ì¡¢ËèÇ¯11²¼½Ü¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿§¤Å¤¤Þ¤¹¡£
Ááºé¤¤ÎÇß¤Ï¡¢ÎãÇ¯11·îÃæ½Ü¤¢¤¿¤ê¤«¤é³«²Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¤ÈÇß¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Ç¯2025Ç¯¤Ï¡¢±à¤ÎµÏ¿¾å¡¢ºÇ¤âÁá¤¤10·î¾å½Ü¤ËÇß¤Î³«²Ö¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤ß¤¸¤ÈÇß¤Î¶¥±é¡¢¤¼¤Ò£±ÅÙ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼¡¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©°ðÂô»ÔÁÄÉã¹¾Ä®¤Ç¤¹¡£
½©¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½11,000ËÜ¤â¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¿§¤Å¤¡¢¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤¬²«¶â¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëÁÄÉã¹¾Ä®»³ºêÃÏ¶è¡£¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ñ¸÷ÍÑ¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åß¤Î»þ´ü¡¢Ç»ÈøÊ¿Ìî¤ò¿á¤È´¤±¤ë¡Ö°Ë¿á¤ª¤í¤·¡×¤«¤é²°º¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é»û¼ÒÊ©³Õ¤ä²°Éß¼þ¤ê¤Ë¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¿¢¤¨¤é¤ì»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¹¾Ä®¤Ç¤Ï¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËÀÖ¤¤ÅÅ¼Ö¤¬Áö¤ê¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÀÖ¿§¤È¥¤¥Á¥ç¥¦¤Î²«¿§¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÀ¾¡ÛÂçºåÉÜ¡§ËüÇîµÇ°¸ø±à
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÇ®µ¤Îä¤á¤ä¤é¤Ì´ØÀ¾»Ù¼Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËüÇîµÇ°¸ø±à¡×¤Î¹ÈÍÕ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëËüÇîµÇ°¸ø±à¡£ËüÇîÊÄËë¸å¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¸ø±à¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½©¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤ä²«¿§¤Ë¿§¤Å¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌÚ¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢ÆüËÜÄí±à¤Ç¤¹¡£Ê¿°Â»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÄí±àÍÍ¼°¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÅÐÏ¿µÇ°Êª¤È¤·¤ÆÊ¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Î¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¶å½£¡ÛÂçÊ¬¸©¶å½ÅÄ®¡§¶å½Å¡ÈÌ´¡ÉÂçÄß¶¶
¶å½£»Ù¼Ò¤«¤é¤ÏÂçÊ¬¸©¶å½ÅÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶å½Å¡ÈÌ´¡ÉÂçÄß¶¶¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄß¤ê¶¶¤ÏÄ¹¤µ390£í¡¢¹â¤µ173m¤â¤¢¤ê¡¢ÊâÆ»ÀìÍÑ¤Î¤Ä¤ê¶¶¤È¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ°ì¤Î¹â¤µ¤Ç¤¹¡£½©¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ä¤ê¶¶¤Î¼þ¤ê¤Î»³¡¹¤¬ÀÖ¤ä²«¿§¤Ë¿§¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¶¶¤Î¾å¤«¤é¤Ï¶õÃæ»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤È¶¦¤ËÂì¤Ê¤É¤âÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
11·î²¼½Ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌë¤Ï¤¦¤ó¤ÈÎä¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ÈÍÕ¼í¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£