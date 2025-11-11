Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬¿¿Áê¤òÆÍ¤¯¡ªÀÑÎ©¤È¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÉ¬Á³¡Ø60ºÐÁ°¸å¤Î10Ç¯´Ö¤ÇÏ·¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤Þ¤ë¡ª¤³¤Î3¤Ä¤ÎÂÐºö¤Ç¾¡¤ÁÁÈ¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º¬µò¤ÏÌÀ²÷¤À¡£»Ò°é¤Æ¤ä¶µ°éÈñ¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê»Ù½Ð¤¬¸º¾¯¤·¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢65ºÐ°Ê¹ß¤ÏÇ¯¶âÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤È¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯¼ýÆþ¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹µ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê55～64ºÐ¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¸å¤Î10Ç¯¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤Î¹ÔÆ°¤¬¾Íè¤Î°Â¿´ÅÙ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£¸½¶â¤ÈÅê»ñ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢65ºÐ»þÅÀ¤Ç»ñ¶âÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢Á°ÅÝ¤·¤Î½àÈ÷¤¬¹çÍýÅª¤À¡£
Ä»³¤»á¤¬µó¤²¤¿ÂÐºö¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡£1¤ÄÌÜ¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤È¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤ò¼Î¤Æ¡¢¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¤Çµ¡³£Åª¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¡£Ëè·î5Ëü±ß¤ò10Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ì¤Ð¸µËÜ600Ëü±ß¡¢Ç¯Íø5¡óÁÛÄê¤ÇÌó770Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤ì¤Ð70ºÐ»þÅÀ¤Ç1,000Ëü±ßµ¬ÌÏ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ëè·î10Ëü±ß¤Ê¤éÌó1,550Ëü±ß¤ËÃ£¤·¡¢Ä¹´ü¼õ¼è¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê¿®¤ò»È¤¤¡¢10～20Ç¯¤Î»ëÅÀ¤Ç·ÑÂ³¤¹¤ë»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
2¤ÄÌÜ¤ÏÊÝ¸±¤Î¸«Ä¾¤·¡£ÊÝ¸±¤Ï¡Ö³ÎÎ¨¡×¤ä¡Ö´¶¾ð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼º¤¦¤â¤Î¡Ê¼ýÆþ¡¦¼£ÎÅÈñ¡Ë¤ò¼´¤Ë¿ô»ú¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¡£40ºÐ¤Ç¤Ï¼ýÆþ¸º¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯É¬Í×À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢70ºÐ¤Ç¤ÏÇ¯¶âÀ¸³è¤¬Ãæ¿´¤ÇÉ¬Í×À¤Ï²¼¤¬¤ë¡£Ëè·î5,000±ß¤ò20Ç¯»ÙÊ§¤¨¤ÐÁí³Û120Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼õ¼è³Û¤¬¤½¤ì¤ò²¼²ó¤ë¤Ê¤é²ÃÆþ°ÕµÁ¤ÏÇö¤¤¡£²áÂç¤ÊÊÝ¸±ÎÁ¤òºï¸º¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤Ø²ó¤»¤Ð¡¢Ê£Íø¸ú²Ì¤Ç»ñ»º·ÁÀ®¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀß·×¡£Ï·¸åÉÔ°Â¤Î¼ç°ø¤Ï¼ýÆþ¤ÎµÞ¸º¤Ç¤¢¤ê¡¢·î10Ëü～20Ëü±ß¤Î·ÑÂ³¼ýÆþ¤Ç¤âÀ¸³è¤Î°ÂÄêÅÙ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Î±äÄ¹¤À¤±¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ä¶½Ì£¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¸°¤À¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤·¡¢65ºÐÁ°¸å¤«¤é½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢80ºÐ°Ê¹ß¤âÌµÍý¤Ê¤¯Æ¯¤±¤ëÆ»¤ò³ÎÊÝ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤³¤ì¤é3¤Ä¤òÁá´ü¤Ë¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤ë¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢55～64ºÐ¤Î²È·×ºÆÀß·×¤äÆ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ñ»º·ÁÀ®¤ÈÀ¸³èÀß·×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¾å¤ÇÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
