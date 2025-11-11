¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇºÇ¿·Æ°²è¡ØÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ²¦¼Ô¡£2°Ì¤È°µÅÝÅªº¹¤ò¤Ä¤±¤ëNVIDIA¤Ïº£¸å¤â¿­¤Ó¤ë¤Î¤«¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëNVIDIA¤ÎµÞÀ®Ä¹¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£

º´Ìî»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖNVIDIA¤Ä¤¤¤Ë5Ãû¥É¥ë¤¤¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¤³¦½é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤ï¤º¤«¿ô¤«·îÁ°¤Ë4Ãû¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿Àª¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£»þ²ÁÁí³Û¤ÏMicrosoft¤äApple¤ËÂÐ¤·Ìó1Ãû¥É¥ëº¹¤Ç¡¢AI¥Öー¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÄó·È¤È½Ð»ñ¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸½¶â¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£OpenAI¤äCoreWeave¡¢Uber¡¢Palantir¡¢CrowdStrike¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶â¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤ËAI´ë¶ÈÂ¦¤ÎNVIDIA°ÍÂ¸¤¬¶¯¤Þ¤ëÉûºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢Çä¾å¤Î²áÈ¾¤òMicrosoft¡¦Amazon¡¦Google¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹½Â¤Åª¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼åÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¥¨¥Ã¥¸ÎÎ°è¤Ç¤ÏCrowdStrike¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÄÌ¿®¤Ç¤ÏNokia¤äT-Mobile¤È¤ÎÄó·È¤ò¿Ê¤á¡¢¤µ¤é¤ËLucid¤äUber¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿Å¾¡¢Eli Lilly¤È¤ÎÁÏÌôÊ¬Ìî¤Ê¤É¿·ÎÎ°è¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£

¤¿¤À¤·¡¢º´Ìî»á¤Ï¡Ö5Ãû¥É¥ë¤Ï¹Ô¤­²á¤®´¶¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¼ý±×Æß²½¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬½Å¤Ê¤ì¤ÐÄ´À°¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Äó·È¤Î¹ª¤ß¤µ¤È»ñËÜÇÛÊ¬¤ÎÂ®¤µ¤¬NVIDIA¤Î¶¯¤ß¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

NVIDIA¤Ï¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¡ßÄó·È¡ß¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÏ¢·È¤¬°ÍÂ¸¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤«Ê¬»¶¤òÂ¥¤¹¤Î¤«――¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÜÊÔ¤Ï¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¾­ÍèÀ­¤ä´ë¶ÈÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç»²¹Í¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

01:00

¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡§½Ð»ñ¤ÈÄó·È¤Ç½Û´Ä¤òºî¤ëÁÀ¤¤
04:00

¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Î¹­¤¬¤ê¤È°ÍÂ¸ÅÙ¤ÎÉûºîÍÑ
06:50

ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¤Ë¾è¤ëNVIDIA¤ÎÀß·×
08:10

¼«Æ°±¿Å¾¡§NVIDIA Drive¤ò¼´¤ËÎÌ»ºÀÜÂ³

¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ªÎÑÍý¤è¤ê·ë²Ì¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë²Ê³Ø¡Ø°Û¾ï¤¹¤®¤ëÂç¹ñ¡£Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Î¢¤ËÀø¤àÈá»´¤Ê¼Â¾ð¤ËÇ÷¤ë¡Ù

¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ªÎÑÍý¤è¤ê·ë²Ì¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë²Ê³Ø¡Ø°Û¾ï¤¹¤®¤ëÂç¹ñ¡£Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Î¢¤ËÀø¤àÈá»´¤Ê¼Â¾ð¤ËÇ÷¤ë¡Ù

 ¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬¸¡¾Ú¡ªËÞ¿Í¤«¤é»ñ»º¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡È¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¡É¤ÎÅê»ñ½Ñ¡ØÅê»ñ¤Ç»ñ»ºÃÛ¤­¤¿¤¤¿ÍÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉÔÆ°»º¥¢¥Ë¥­¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¤ÎÅê»ñ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡Ù

¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬¸¡¾Ú¡ªËÞ¿Í¤«¤é»ñ»º¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡È¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¡É¤ÎÅê»ñ½Ñ¡ØÅê»ñ¤Ç»ñ»ºÃÛ¤­¤¿¤¤¿ÍÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉÔÆ°»º¥¢¥Ë¥­¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¤ÎÅê»ñ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡Ù

 ¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÆÍ¤­¤Ä¤±¤ë¡ªÀ¯¼£¥·¥çー¤Î±¢¤ÇÆ°¤¯»ñ¶â¤ÎÎÏ³Ø¡Ø¡Ú¶ÛµÞ¡ÛÎ¢Â¦¤¬¥ä¥Ð¤¤¡£NY¤Î¿·»ÔÄ¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤ä¶âÍ»¤ò¶¼¤«¤¹´í¸±À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡Ù

¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÆÍ¤­¤Ä¤±¤ë¡ªÀ¯¼£¥·¥çー¤Î±¢¤ÇÆ°¤¯»ñ¶â¤ÎÎÏ³Ø¡Ø¡Ú¶ÛµÞ¡ÛÎ¢Â¦¤¬¥ä¥Ð¤¤¡£NY¤Î¿·»ÔÄ¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤ä¶âÍ»¤ò¶¼¤«¤¹´í¸±À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡Ù
