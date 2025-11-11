¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬Ê£´ã¤ÇÆÉ¤à¡ªÄó·È¤È½Ð»ñ¤¬ºî¤ë»ÙÇÛÅª¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡ØÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ²¦¼Ô¡£2°Ì¤È°µÅÝÅªº¹¤ò¤Ä¤±¤ëNVIDIA¤Ïº£¸å¤â¿¤Ó¤ë¤Î¤«¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇºÇ¿·Æ°²è¡ØÀ¤³¦¤òÀ©¤·¤¿È¾Æ³ÂÎ²¦¼Ô¡£2°Ì¤È°µÅÝÅªº¹¤ò¤Ä¤±¤ëNVIDIA¤Ïº£¸å¤â¿¤Ó¤ë¤Î¤«¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤ÇÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëNVIDIA¤ÎµÞÀ®Ä¹¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë²ÝÂê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º´Ìî»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖNVIDIA¤Ä¤¤¤Ë5Ãû¥É¥ë¤¤¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¤³¦½é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤ï¤º¤«¿ô¤«·îÁ°¤Ë4Ãû¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿Àª¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£»þ²ÁÁí³Û¤ÏMicrosoft¤äApple¤ËÂÐ¤·Ìó1Ãû¥É¥ëº¹¤Ç¡¢AI¥Öー¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÄó·È¤È½Ð»ñ¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸½¶â¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£OpenAI¤äCoreWeave¡¢Uber¡¢Palantir¡¢CrowdStrike¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶â¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤ËAI´ë¶ÈÂ¦¤ÎNVIDIA°ÍÂ¸¤¬¶¯¤Þ¤ëÉûºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çä¾å¤Î²áÈ¾¤òMicrosoft¡¦Amazon¡¦Google¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹½Â¤Åª¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼åÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¨¥Ã¥¸ÎÎ°è¤Ç¤ÏCrowdStrike¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÄÌ¿®¤Ç¤ÏNokia¤äT-Mobile¤È¤ÎÄó·È¤ò¿Ê¤á¡¢¤µ¤é¤ËLucid¤äUber¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿Å¾¡¢Eli Lilly¤È¤ÎÁÏÌôÊ¬Ìî¤Ê¤É¿·ÎÎ°è¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢º´Ìî»á¤Ï¡Ö5Ãû¥É¥ë¤Ï¹Ô¤²á¤®´¶¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¼ý±×Æß²½¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬½Å¤Ê¤ì¤ÐÄ´À°¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Äó·È¤Î¹ª¤ß¤µ¤È»ñËÜÇÛÊ¬¤ÎÂ®¤µ¤¬NVIDIA¤Î¶¯¤ß¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
NVIDIA¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¡ßÄó·È¡ß¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÏ¢·È¤¬°ÍÂ¸¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤«Ê¬»¶¤òÂ¥¤¹¤Î¤«――¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÜÊÔ¤Ï¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¾ÍèÀ¤ä´ë¶ÈÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç»²¹Í¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
º´Ìî»á¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖNVIDIA¤Ä¤¤¤Ë5Ãû¥É¥ë¤¤¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À¤³¦½é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤ï¤º¤«¿ô¤«·îÁ°¤Ë4Ãû¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿Àª¤¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£»þ²ÁÁí³Û¤ÏMicrosoft¤äApple¤ËÂÐ¤·Ìó1Ãû¥É¥ëº¹¤Ç¡¢AI¥Öー¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÄó·È¤È½Ð»ñ¡×¤ò¼´¤È¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¤¬»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸½¶â¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£OpenAI¤äCoreWeave¡¢Uber¡¢Palantir¡¢CrowdStrike¤Ê¤É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ»ñ¶â¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤ËAI´ë¶ÈÂ¦¤ÎNVIDIA°ÍÂ¸¤¬¶¯¤Þ¤ëÉûºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Çä¾å¤Î²áÈ¾¤òMicrosoft¡¦Amazon¡¦Google¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¹½Â¤Åª¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼åÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¨¥Ã¥¸ÎÎ°è¤Ç¤ÏCrowdStrike¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÄÌ¿®¤Ç¤ÏNokia¤äT-Mobile¤È¤ÎÄó·È¤ò¿Ê¤á¡¢¤µ¤é¤ËLucid¤äUber¤Ë¤è¤ë¼«Æ°±¿Å¾¡¢Eli Lilly¤È¤ÎÁÏÌôÊ¬Ìî¤Ê¤É¿·ÎÎ°è¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢º´Ìî»á¤Ï¡Ö5Ãû¥É¥ë¤Ï¹Ô¤²á¤®´¶¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¼ý±×Æß²½¤äÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤¬½Å¤Ê¤ì¤ÐÄ´À°¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Äó·È¤Î¹ª¤ß¤µ¤È»ñËÜÇÛÊ¬¤ÎÂ®¤µ¤¬NVIDIA¤Î¶¯¤ß¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
NVIDIA¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¡ßÄó·È¡ß¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÏ¢·È¤¬°ÍÂ¸¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤«Ê¬»¶¤òÂ¥¤¹¤Î¤«――¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÜÊÔ¤Ï¡¢AIÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¾ÍèÀ¤ä´ë¶ÈÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç»²¹Í¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ªÎÑÍý¤è¤ê·ë²Ì¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë²Ê³Ø¡Ø°Û¾ï¤¹¤®¤ëÂç¹ñ¡£Ãæ¹ñ¤¬À¤³¦ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿Î¢¤ËÀø¤àÈá»´¤Ê¼Â¾ð¤ËÇ÷¤ë¡Ù
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¸¡¾Ú¡ªËÞ¿Í¤«¤é»ñ»º¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡È¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¡É¤ÎÅê»ñ½Ñ¡ØÅê»ñ¤Ç»ñ»ºÃÛ¤¤¿¤¤¿ÍÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉÔÆ°»º¥¢¥Ë¥¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¤ÎÅê»ñ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡Ù
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡ªÀ¯¼£¥·¥çー¤Î±¢¤ÇÆ°¤¯»ñ¶â¤ÎÎÏ³Ø¡Ø¡Ú¶ÛµÞ¡ÛÎ¢Â¦¤¬¥ä¥Ð¤¤¡£NY¤Î¿·»ÔÄ¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤ä¶âÍ»¤ò¶¼¤«¤¹´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡Ù
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Þ¥¤¥¡¼º´Ìî¤Ç¤¹·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¡¦Åê»ñ¡¦·Ð±Ä¡¦ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥º¥Ð¥º¥ÐÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Á2021Ç¯¤è¤êºÇ¿·¤Î³Ø½ÑÍýÏÀ¡¢·Ð±Ä³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¡Ö¥Þ¥¤¥¡¼¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø¡×¤ò³«»Ï¸½ºß¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à´Ø·¸¼Ô¡¦·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¡¦³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤â±¿±Ä