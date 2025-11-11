ÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤é¤º¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤È¢ª¡ÈÂç¤¤¹¤®¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È4¤Ä¡É¤È¤Ï
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£36Ç¯¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤«¤é¡¢Ï·¤±´éÃ¦½Ð¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤·Â³¤±¤ëÈþÍÆYouTuber SHOKO¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÅÝ¤À¤·¡¢º£Æü¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤è¤¦¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î½¬´·¤³¤½¤¬¡¢Ï·¤±´é¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤À¤È¡Ä¡ÄÏ·¤±´é¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ë¡ª
¡¡ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤é¤º¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ëÀ¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤È¡½¡½¡£
¡¦·ì¹ÔÉÔÎÉ¢ª´é¿§¤¬¤¯¤¹¤ß¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤ë
¡¦Ï·ÇÑÊª¤¬ÂÚ¤ë¢ª¤à¤¯¤ß¤ä¤¿¤ë¤ß¤¬ÄêÃå
¡¦¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¢ª¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤º¡¢È©¤¬¤É¤ó¤è¤ê
¡¦Âå¼ÕÄã²¼¢ª¥·¥ß¤ä¾®¥¸¥ï¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËèÆü¤Î¡Ö¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê½¬´·¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÏ·¤±´é¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Ê¤¼ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¡·ìÎ®¤òÂ¥¤·¤Æ¤à¤¯¤ß¡¦¤¯¤¹¤ß²ò¾Ã
¡¡ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤ë¤³¤È¤Ç¿¼Éô¤Þ¤Ç·ìÎ®¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢´é¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤êÈ©¤Ë¥Ï¥ê¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë
¡¡¤Ì¤ë¤á¤Î¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤ë¤ÈÉû¸ò´¶¿À·Ð¤¬Í¥°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥â¡¼¥É¤Ë¡£¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÍâÄ«¤ÎÈ©¥Ä¥ä¤Ï¸«°ã¤¨¤Þ¤¹¡£
£¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤Ç²ÆÈè¤ì¤ò¥ê¥»¥Ã¥È
¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤¸¤ó¤ï¤ê´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤ÇÏ·ÇÑÊª¤òÇÓ½Ð¡£Ä¹¤¯½ë¤¤²Æ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿ÈèÏ«¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ëºÇ¹â¤ÎÈþÍÆË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼Â¤Ï--È©¤Î¤¤ì¤¤¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢É¬¤ºÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅòÁ¥¤Ï¡ÈÈþÈ©¤Î¶¦ÄÌ½¬´·¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¡ÈÏ·¤±´é²þÁ±¡É¤Þ¤È¤á
¡¦¥·¥ã¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï·ìÎ®ÉÔÎÉ¡¦¤à¤¯¤ß¡¦¤¯¤¹¤ß¡¦Âå¼ÕÄã²¼¤ÇÏ·¤±´é¤¬¿Ê¹Ô
¡¦ÅòÁ¥¤Ï·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡¦¼«Î§¿À·Ð°ÂÄê¡¦¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡ÈÅ·Á³¤ÎÈþÍÆ±Õ¡É
¡¦½÷Í¥¤µ¤ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡¢ÈþÈ©¤Î¿Í¤ÏÉ¬¤ºÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ãÊ¸¡¿SHOKO¡ä
¡ÚSHOKO¡Û
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ1994Ç¯¤è¤ê»¨»ï¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼´ë²è¤ä¹¹ð¡¦CM¡¦ÉñÂæ¡¦TV¤Ç³èÌö¡£50ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖSHOKOÈþ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¡£¡¡Ãø½ñ¤Ë¡Ø1ÉÃ¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë ÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¡ª¡×Âç¿Í¤ÎÈþÍÆBOOK¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë
