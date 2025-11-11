11月1日から10日までの韓国の輸出が、前年同期間に比べて6．4％増加し、上昇傾向を続けた。半導体や乗用車などの主力品目が2桁台の成長を見せ、全体の輸出を牽引（けんいん）した。

韓国関税庁が11日に発表した集計資料によると、今月1〜10日の輸出額は158億ドル（約2兆4357億円）だった。稼働日数を考慮した1日平均輸出額も22億6000万ドルで、6．4％増となった。稼働日数は昨年と同じ7日だった。

品目別では半導体の輸出が17．7％増加して全体の増加を主導した。乗用車の輸出も16．2％増加した。船舶は8．7％増加した一方、石油製品（−14．0％）と無線通信機器（−21．1％）は減少した。特に半導体は全体輸出の24．4％を占め、1年前より比重が2．3ポイント上昇した。

輸出先別では、米国（11．6％）、中国（11．9％）、欧州連合（EU・10．0％）への輸出が増加した。反対にベトナム（−11．5％）と日本（−11．9％）への輸出は減少した。

同期間の輸入額は170億ドルで、前年に比べ8．2％増加した。半導体（16．1％）、半導体製造装置（59．2％）、機械類（20．1％）などの輸入が増えた一方、原油（−20．1％）とガス（−50．3％）は減少した。国別では、中国（19．9％）、EU（54．2％）、米国（25．5％）、日本（4．4％）などからの輸入が増加した。

これにより、今月上旬の貿易収支は12億ドルの赤字を記録した。