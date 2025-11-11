飼い主さんが猫を見てみると不思議なポーズで伸びをしていたようで...？驚くほど独特な伸び姿がすごいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で２１０万回再生を突破し、「ぴ～ん！てなっててカッコいい」「すごいまっすぐ！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：伸びをしていた猫→あまりにも独特なポーズで…まるで『飛び込み競技の選手』のような姿勢】

まるで飛び込み！

Xアカウント「レモンとソーダ」に投稿されたのは、独特な伸びを披露する『ソーダ』くんの様子です。

ソーダくんは、足をピンと伸ばし、頭を膝につけるように体を曲げて伸びをしていたのだとか！体の柔らかさと曲げている姿勢の綺麗さが、まるで飛び込み競技の選手のようで驚きました。とても辛そうな姿勢に思えますが、目線はカメラのほうを見ており、ソーダくんにとっては余裕そうだったのだとか。素晴らしい柔軟性に感心してしまいました。

他の投稿でも、ソーダくんが体をぎゅっと曲げてリラックスしている様子がたくさん見られました。

また、兄妹の『レモン』ちゃんと仲良くくつろいでいる姿も多く見られました。実は、小心者だというソーダくん。体をしっかりと曲げて休むのはしっかりと安心感を得たいからなのかもしれません。きっと仲良しのレモンちゃんといるのも落ち着くのでしょう。自分が安らぐ方法をしっかりと心得ているソーダくんなのでした。

独特すぎる伸びのポーズ

ソーダくんの不思議な伸び姿を見た多くの方たちから「個性出てる～」「めっちゃピーンで可愛すぎます」などの声が寄せられていました。

他にも、『体操選手』や『スキージャンプ』みたいだとX民の間で盛り上がりました。

Xアカウント「レモンとソーダ」では、ソーダくんたちの楽しい日常がたくさん投稿されています。ユニークな猫の行動にほっこりした気持ちになりました。

写真・動画提供：Xアカウント「レモンとソーダ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。