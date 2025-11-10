この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が本質を語る！銀行が見る“運営力”の核心『【不動産投資】融資が下りない時代に“買い進める人”になりたいなら必ず押さえて！金融機関が喜んで融資を出す投資家の特徴について』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【不動産投資】融資が下りない時代に“買い進める人”になりたいなら必ず押さえて！金融機関が喜んで融資を出す投資家の特徴について』と題したYouTube動画で、不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が“不動産融資”の全体像を整理した。冒頭、視聴者から寄せられた「どの融資を選べばよいか分からない」という不安に対し、収益不動産の積み上げによって資産形成の不安は解消できると語り、融資の種類と順序を理解する重要性を示した。



本編では、収益物件の購入に活用できる代表的な4種類の融資――①アパートローン、②プロパーローン、③保証協会付き融資、④不動産担保融資について解説された。木村氏は「ルールを知れば勝ち筋が増える」と将棋の駒に例え、固定観念を捨てて複数の手段を理解することが大切だと説いた。



プロパーローンは上限枠に明確な制限がなく、事業性評価によって融資規模が大きく広がる“伸びしろ”のある融資だと説明。一方で、銀行が100％リスクを負うため審査は厳格で、利益実績や経営姿勢が重視される。木村氏は「プロパーを通すこと自体が目的化してしまうと、本来の利回りやキャッシュフローを損なう」と警鐘を鳴らした。



保証協会付き融資は、概ね80％を保証協会がリスク負担する仕組みで、銀行が貸しやすい点が特徴だ。その一方で、地域ごとに審査基準や運用方針に差があり、「枠」の存在が壁となる場合がある。担保ありで約2.8億円前後の上限枠が設定されるケースが多く、初期の実績づくりには有効だが、将来的な拡大にはプロパーへの移行が必要だと述べた。



不動産担保融資は「人」よりも「物件」を評価軸とする。土地・建物の担保価値で貸出額が決まり、年収や勤務先といった属性が弱くても利用できる可能性がある。ただし、担保評価が低ければフルローンは難しく、物件選定や評価基準の理解が不可欠である。木村氏は「頭金3割」が必ずしも最適とは限らず、融資の種類ごとに攻略法を学ぶことが重要だと述べた。



また近年、融資審査の視点は大きく変化している。連帯保証人の取り扱いが厳格化され、金融機関や保証協会は「債務圧縮の努力」「利益改善率」「事業性評価」といった実態重視の審査を行うようになった。賃貸経営で評価されるのは、入居率を高める具体策、修繕・広告費の抑制などの運営力である。



木村氏は「融資を通すカギは“借りた後の運営”にある」と強調する。事業の目的や拡大計画を文書化し、月次収支や資金繰りのシミュレーション、突発修繕への備えを明示すること。さらに、第三者によるモニタリング体制や、空室対策・コスト削減の具体的な実行計画を提示することで、審査部の理解が得られやすくなると語った。実際に、木村氏が空室対策を実地で説明した際、支店長から「応援したい」と融資を打診された事例も紹介され、運営力が信用に直結することを示した。



結論として木村氏は、①融資の種類を正しく理解し、段階的に拡大を目指すこと、②借入後の運営力を見える化し、金融機関に「返せる理由」を提示すること、この2点が不可欠だとまとめた。さらに、木村氏の動画で頻出する「アパートローン」や「プロパーローン」の違いについても、今回の動画内で詳しく語られている。

本編は、融資環境が厳しい時代に規模拡大を目指す不動産投資家にとって、実践的な順序と運営戦略を学べる内容であり、有用な指針となるはずだ。