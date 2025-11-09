生後間もない子猫時代は「こんなに小さくて可愛かったのに」と飼い主さん。生後4ヶ月半の『現在の姿』との比較がかわいいと話題です。投稿は記事執筆時点で26.9万回再生を突破し、「もっと可愛くなっとるやん！」「もっちもちのふわっふわ」「大きくなって別の可愛さがでましたね」「可愛いが進化してますやん」などのコメントが寄せられています。

【動画：まだ目も開いていなかった赤ちゃん猫→約４か月後…まるで別猫のような『驚きの変化』】

猫さんのビフォーアフター

TikTokアカウント『愉快なにゃんず』に投稿されたのは、ミヌエットという猫種の男の子「たるたる」くんの、昔と現在の比較。たるたるくんの生後間もない頃は、まだ目も開いていないほど小さかったのだとか。

それに比べて生後4ヶ月半の現在、たるたるくんは顔も体も丸く大きく、別猫に見違えるほど成長したのだそうです。たるたるくんが、キャットタワーの透明で丸い部分に収まっている姿を撮影した飼い主さん。入っている場所の丸さも相まって、より丸くふっくらとして見えたといいます。

飼い主さんは予想していた

たるたるくんの生後間もない頃から一緒に暮らしている飼い主さん曰く、たるたるくんは食い意地がすごいとのことで、当時から「大きくなりそう」と予想していたのだそう。過去の投稿では、どら焼きを模したおもちゃを掴んで離さないシーンも。

予想通り大きくなったたるたるくんは、全体的にもっちりふっくらとした愛らしい姿になり、誰もが思わずモフりたくなるフォルムだといいます。小さい頃は子猫ならではの可愛らしさがありますが、大きくなった現在、たるたるくんの『みんなから愛される個性』がしっかりと表れているようです。

たるたるくんの子猫時代と現在のビフォーアフターには「だめだ……さらに可愛くなっちゃった」「どっちも可愛い」「成長が早い」「可愛いが進化してますやん」「もっちもちのふわっふわやん」「可愛さ爆上がりしてる」などといったコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント『愉快なにゃんず』では、今回の投稿で登場したたるたるくんだけでなく、共に暮らす12匹の猫さんたちの姿が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『愉快なにゃんず』

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。