息子もやられてるのに、謝罪するのは私だけ。女の子とのケンカ、不公平感にモヤモヤ【ママリ】

小学生同士のケンカ、悪いのは息子だけど…

子ども同士のトラブルについて...。

小学2年生の息子がいます。小学生になり、友だち関係がガラッと変わり(保育園のお友だちとは別の小学校へ行ったということもあり🙇)良くも悪くも、いろいろなことを吸収しています。本当にトラブルが増えました。

活発な女の子と遊ぶことが多いのですが、先日ドッジボールをしている時にルールの食い違いで喧嘩になってしまったらしく、息子が相手の女の子の服を引っ張り、その拍子に引っ掻き傷を作ってしまったようで、先生から電話がきました。話を聞いていると、蹴ったり中指を立てたり...もしてしまったらしく、翌日に参観があったこともあり、直接相手の親御さんには謝罪させていただきました...。

ただ、「一方的にやられた。許せない。腹パンまでされたと言っている。当たりどころが悪かったらと思うと心配。女の子なのに...。昨日のうちに謝罪をしてほしかった。」と言われてしまいました。

手を出した息子が完全に悪いので、「おっしゃる通りです...。」と謝るしかなかったのですが、モヤっとするのは、息子も少なからず相手の女の子から服を引っ張る、蹴る、引っ掻くということをやり返されているんです。そして、腹パンなんてしていないと...。

してもいないことをしたと言われ、やり返されてるのに「一方的にこちらが悪い」と言われ...。もちろん、先に手を出しているので相手からの謝罪がほしいわけではありません。

まだ2年生なのに、この先このご家庭とも長い付き合いかと思うと、気持ちが落ち込みます...。 出典：

qa.mamari.jp

子どもが友だちとケンカをしたとき、親としてはどう対応するべきでしょう。アプリ「ママリ」には小学2年の息子が友だちの女の子とケンカをしてケガをさせたという投稿がありました。先に手を出したのは息子で、相手の親に平謝りするしかなかった投稿者さん。その親からは「一方的にやられた、女の子なのに」と非難。息子の話では相手の女の子もやり返してきたことから一方的と言われてモヤモヤしているそう。

ケンカの原因はあるにしろ、男の子と女の子の間での大きな差を感じたことはありませんか。投稿者さんは、小学2年生の息子が女の子とケンカしてケガをさせてしまったと聞いて驚いてしまいました。



先に手を出した息子が悪いため、投稿者さんが相手の親に直接謝ったところ「一方的にやられた」と聞いていた話とは違うことを言われモヤモヤ。女の子もやり返していることや、息子がやっていないことも言われてしまい、今後も学校で付き合う親子にどう対処すればよかったのか悩んでいるそう。

子ども同士のケンカにさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「担任の先生に相談してみたら」というコメントがありました。

うちも小学生の女の子ですが、ぶっちゃけ女の子ママの中にはちょっと過保護(？)と言うか、過干渉…と言うか、めんどくさい系の人、います💦

思い込み激しく、子どもの言ったことをそのまま鵜呑みにして、相手が悪い！うちの子かわいそう！！みたいな…💦

うちもそれで一方的に言いがかりをつけられましたが、担任の先生がしっかり普段の様子を見てくれていたおかげで、言いがかりだって事がわかりました。

低学年は特にトラブルが起こりやすいと思うので、その都度しっかり担任の先生に相談した方がいいと思います。(手を出したのもお互いさまならなおさら…)

そして私も娘に、めんどうな親のとこの子には関わらないほうがいい！と言ってます😅

モヤモヤする気持ち、めっちゃ分かります😭

早く解決できますように💦 出典：

qa.mamari.jp

担任の先生に相談したほうがいいという意見がありました。自分の子どもを守りたい気持ちはどの親も同じなはずで、女の子を持つ親としてはケガをさせられ不安になったのでしょう。しかし、投稿者さんも息子の名誉を守るためにも、担任の先生に言うべきことは伝えておくといいですね。



この他に「謝罪をしたことは最善の行動でした」と投稿者さんに寄り添うコメントがありました。

大変でしたね…😢



きちんと謝罪されてますし、悔しい気持ちもあっただろうに、何も言い返さず謝罪されて偉いと思います。



先に手を出したのは、もちろんいけないですが、女の子も強い子は強いです…💦



男の子の方が力が強いからですかね…女の子に手を出した…って責められがちですよね。



都合の良いときは男女平等とか言うくせに、結局は女子が守られるよのなかですよね…



私は、女の子の親でもあり、男の子の親でもありますが、↑これを読んで、してもないことを言われたり、一方的に責められる感じだと、我が子だったらモヤモヤします。



でも、何も言い返さず、ひたすら謝る。



結果、それで良かったと思います。

不満はあるでしょうが、最善の行動をされたと思います。

変に揉めて色々噂広げられるのも嫌ですし。



お疲れ様でした。 出典：

qa.mamari.jp

言い返さずに謝ったのだからそれで良かったという意見がありました。投稿者さんが何も言い返さずにいた結果、これ以上のトラブルを防げたのだと思うと、確かに良かったとも思えますね。



これ以上このトラブルを長引かせても投稿者さんと息子が嫌な思いをするだけかもしれません。投稿者さんは十分な対応をしたのですから、謝罪以上の最善の行動は見つからないのではないでしょうか。

子ども同士のトラブル、相手へ謝罪する以外に最善の行動はない

ケンカで先に手を出した方が悪いのは当たり前のこと。しかし、ケンカまでの経緯や相手がやり返したりすれば解決が難しくなるものです。それでも、もとを辿れば手を出す方が悪いという結論になるのは大人でも同じ。



このことを子どもにもしっかりと伝えることが大事でしょう。親の対応としては謝ることしかできないため、悔しい気持ちもあるものの言い返してもいいことはないのでは。誠実に謝ったのに一方的に非難されたのは残念ですが、最善の行動をしたと思っておくと気持ちが軽くなるのではないでしょうか。

イラスト：きさらぎ

記事作成: akino

（配信元: ママリ）