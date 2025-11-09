「AI時代に備えよ」--。その言葉を信じ、高額な自己投資として費用と時間を投じて猛勉強した人たちがいます。当然、彼らは輝かしい未来を確信していたはずです。しかしいま、彼らが学んだスキルそのものを、AIが猛スピードで代替しはじめています。本記事では、Aさんの事例とともにAI時代のスキルの陳腐化について、IT講師兼FPの川淵ゆかり氏が解説します。

新卒で入社した企業は、退職代行であっさり退職

会社経営者を父に持つAさんは、不自由のない家庭で育ちました。実家は郊外にある立派な一戸建て。少し前まで、両親と28歳の兄との4人暮らしでした。

真面目な兄は父親の会社を継ぐべくして頑張っている一方、Aさんはというと……。Aさんは、都内の名門私立大学を卒業後、卸売業の企業に就職しました。しかし、外回りが多く、メーカーや小売業とのコミュニケーションにも難しさを感じ、わずか3ヵ月で親にも内緒で“退職代行”を使って辞めてしまいます。

その後は部屋に引きこもってゲームをしたり、友達と遊びまわったりとフラフラしていましたが、そんな生活態度に父親が激怒し「真面目に働かないなら家を出ていけ！」と一喝。

「いまはまだ働きたくもないが、そのうち家を出たい」と考えていたAさんは、そんな折、ネットで“1年目から年収2,000万円”という海外で働くITエンジニアの話を知り、“IT留学”について調べました。

IT留学とは、「プログラミング」と「英語」の2つのスキルが身に付けられる留学形式のことです。プログラミングは就活の際、興味があって就職先の候補だった分野ということもあり、「いまさらだけれど、本気で挑戦してみようかな」と考えはじめます。帰国子女だったため、英語にはまずまずの自信があったAさんは、両親に数百万円におよぶIT留学の資金の工面を頼み込み、両親も「このまま遊んでいるよりかは……」と、留学を許可しました。

2020年度から英語とプログラミングは、小学校からの義務教育化が始まっており、2025年度からは大学入試に「情報」の科目が追加されています。「これからはこの2つのスキルがより重要視されるんだろうな。年収2,000万円稼いで、もう父には頼らない」と豪語したAさんは、意気揚々と飛び立っていきました。

AIに仕事を奪われた…

プログラミングが初めてのAさんは、英語の講義についていくのがやっとの毎日。それでもなんとか留学の期間を終えましたが、本当に自分がプログラマーとして通用するのか、自信を持てません。

そのまま現地での就職、難しければ日本で外資系企業のエンジニアとして就職し、米国移住を夢見ていたAさんですが、現実は予想以上に厳しいものでした。講師の紹介で知り合った大学教授に現地の就職状況を尋ねたところ、衝撃的な答えが返ってきたのです。

「状況は最悪だよ。ここ数年で、生成AIが“書くだけ”のプログラマーの仕事を奪い尽くしてしまった。超一流大学の学生でさえ面接にすら呼ばれず、留学生の多くはビザが切れて帰国していく」

教授の話だけではなく、現地の記事やニュースなどでも同様の情報がたくさん出回っていました。Aさんが信じていた「プログラミング＝高収入」という方程式は、AIによって完全に破壊されていたのです。

「AIに仕事を奪われ、留学が無駄になってしまいました。この先も予想だにしない人が仕事を失っていくのかもしれませんね」

目標を失いかけたAさん。日本に戻って留学資金を親へ返済するため、IT企業に就職。今日も「AIにはできない仕事」を探し続けています。

AIによる不況と、ホワイトカラーの終焉

AIの普及でなくなる仕事は多くありますが、IT業界も例外ではありません。いわゆる下流工程といわれるコーディング、テスト、データ分析など、これまで人間の手によって行われていたIT業務はすでにAIによって自動化されています。

Aさんが目指していたプログラマーのような仕事は今後需要が減り、AIと共存しAIを使いこなせるスキルを持つ人間だけが生き残れる時代になったのです。AIは凄まじい勢いで発達していますが、人間から仕事を奪うことで経済にとってはマイナスに働き、不況となる危険性も十分にあります。

AIやロボットが人間の仕事を代替え

失業率の上昇

収入減少・購買力の低下

商品・サービスの需要減少

企業利益の悪化、業績悪化

さらなる失業率の上昇

AIやロボットはどれだけ働いても「消費」はしません。日本は人口減少や高齢化だけでなく、AI化によって現役世代の収入が減ることでも、商品やサービスの需要が減り、景気悪化に拍車がかかる恐れがあるのです。

米国はブルーカラー転職現象

この変化は、米国ですでに顕在化しています。Amazonは1万4,000人、マイクロソフトは1万5,000人の人員削減を発表しました。こうした企業はAI人材の獲得には積極的であり、「AIを使いこなせない人材」から「AIを使いこなせる人材」への大規模な入れ替えが進んでいます。

その結果、アメリカでは、世代によっては「不安定なホワイトカラー」から「安定したブルーカラー」へ転職する動きすら出ています。「FlexJobs」の職場に関する意識調査（Workplace Shifts in 2025）では、ホワイトカラー労働者の62％が、高い収入と安定を求めてブルーカラーへの転職を検討している、という調査結果もあるほどです。

AI時代に、プログラマーが生き残る道

筆者は学生や社会人にプログラミングを教えて20年以上になりますが、生徒たちに「がっかりさせるようで悪いけれど実際の仕事ではプログラムを作る仕事はあまりないかもしれませんよ」と説明しています。新しい技術を次々に覚えなければいけない、と考える人もいるようですが、実際の仕事はそうでもありません。

日本は景気がよいとはいいがたい現状です。日本のIT現場では、大きなお金をかけてゼロから新しいシステムを作る仕事よりも、既存の古いシステム（レガシー技術）を修正・保守する作業が依然として多くあります。そのため、プログラマーには「プログラムを書く力」以上に、「他人が書いたプログラムを読む力」が求められてきました。

筆者は「他人が作ったプログラムを読めないといけない」「あなたが作ったプログラムは10年後にあなたの部下が修正するかもしれない。だから他人にみられても恥ずかしくない、読みやすいプログラムを作らないといけない」という教育をしています。今後は人間ではなく、AIが作ったプログラムを読み込み、正しいかどうかを判断できる力が必要な時代になりつつあるのです。

なかには、最新の技術トレンドに触れる機会が少なく、自身のスキルアップに不安を感じてしまうプログラマーも少なくないようです。

そういったジレンマに苦しみながらも、多くの日本企業はDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進し、AIを活用しようとする企業は確実に増えています。AIの導入により、単に技術を開発するだけでなく、AIを効果的に活用し、新しいソリューションを設計・管理できる人材の需要が高まると予想されています。AIと共存し、AIを使いこなすスキルを持つ人間が高収入を得られる機会が与えられる時代になったのです。

「書く力」より「読む力」

筆者も、FPとしての自身の業務に必要な住宅ローンシミュレーションアプリをAIと“共同開発”した経験があります。複雑な金利計算（5年ルールや125%ルールなど）や繰上げ返済を盛り込んだロジックは、FPとしての専門知識（業務知識）があったからこそ実現できました。初めは自分ひとりでアルゴリズムを考えてプログラムを作りはじめましたが、知識がない部分やエラーが出て長時間悩んでしまうこともあったため、AIと共同開発することにしました。

AIは、正しいコードを作ってくれるほかに、「ここのボタンはこうしたほうがいい」「ここにはこういった機能が追加できる」といったアドバイスをくれます。AIは非常に優秀なアシスタントですが、AIにこちらの意思をどう伝えるか、といったスキルも重要です。実体験ですが、これからのプログラマーは、プログラミングスキルのほかに、AIへの指示であるプロンプト（指示文）を考え、AIを意図通りに動作させる「プロンプトエンジニア」のスキルも必要になると考えます。

「技術」×「業務知識」＝AI時代の価値

筆者は受講生が作ったプログラムをチェックする場合、ヒューマンインターフェースを重要視します。つまり、ディスプレイやキーボードを使ったコンピュータと人間とのやりとりです。「どういうメッセージを出してあげたら使いやすいかな？」と常に考えてもらうようにしています。

そして、実際に実務としてシステム開発を行う場合、業務知識が求められる場合もあります。筆者がFPとして持っている住宅ローンの知識でプログラム開発をしたのと同じです。

正確で使いやすいシステムを作るには、使い手であり業務知識のあるユーザが直接開発してしまうのが一番なのではないでしょうか。スピーディでコストもかからないからです。AIが身近になり、プログラミングスキルが義務教育化された現在、数年後には「社内開発」が当たり前の時代がやってくると確信しています。

その場合、既存社員はどのようにして生き残るのか？ 便利ですが、さらに厳しい時代がやってくると感じています。だからこそ、AIとともに“設計する力”を育てることが、これからの安心につながると私は信じています。

川淵 ゆかり

川淵ゆかり事務所

代表