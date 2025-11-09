ゴールデンって本当に優しいな……。YouTubeチャンネル「Buddy」では、優しいゴールデンレトリバーが、いたずらな子猫と小さなひよこを温かく見守る様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて優しい世界なの！」「子猫の表情がかわいすぎる」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これがゴールデン＋子猫＋ひよこがくっつく《もふもふ大集合》な風景です！

ひよこに興味津々の子猫は…

注目を集めたのは「Golden Retriever and Tiny Kitten Shocked by Baby Chick (So Funny!!)」という動画。画面の中に映るのは、ゴールデンレトリバーとひよこ、そして子猫。動画は、3匹が顔を合わせるところから始まります。

ひよこを不思議そうに見つめるゴールデン。金色の毛並みと、ふわふわの黄色い羽根がどこか似ていて、まるで自分の仲間を見つけたかのような表情です。

その一方で、子猫はひよこに興味津々。ちょこちょこと動くひよこに近づき、まるで「ねえ、一緒に遊ぼうニャ〜」と話しかけているようです。すると、ひよこはゴールデンの後ろにひょこひょこと移動。かばってもらいたいのでしょうか？ ゴールデンが寝そべると、おなかの近くまで歩いていきました。

ゴールデンも子猫も、ふわふわのひよこと仲良くなりたくて仕方ない様子。モテモテのひよこは、なんだか「しつこいピヨ」と思っていそうです。

やっぱりゴールデンになついている様子のひよこは、今度は背中に乗ってご満悦。ゴールデンもうれしそうに見えますね。

ゴールデンの背中にはひよこ、おなかには子猫が頭を押し付けて、みんなでゴロゴロ。ゴールデンは、面倒見のいいお兄ちゃんそのものです。

なんとも優しい空気のまま動画は終了。視聴者からは「ゴールデンの優しいまなざしにうるっと来る」「子猫の無邪気さと、ゴールデンの包容力の対比がたまりません」といった声が寄せられていました。優しさといとおしさ、そして“もふもふ”が詰まった光景を、動画でぜひ確かめてみてください。