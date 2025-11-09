子猫の頃から指チュパで寝かしつけられていたマザコン猫さんは、5年が経った今でも…？ママさんと猫さんの微笑ましいナイトルーティンに注目が集まっています。投稿は記事執筆時点で3400回再生を突破し、「安心するのかな？ママとの関係が愛しいですね」「ずっと指チュパしててほしいな」といったコメントが寄せられています。

【動画：飼い主の指を吸いながら眠る子猫→５年たった結果…卒業したかと思いきや『予想外の光景』】

子猫の頃から…

YouTubeチャンネル『猫と人間の家族』に投稿されたのは、子猫の頃からある癖がやめられない「クラ」くんの姿。その癖とは、寝る前の『指チュパ』。大好きなママさんによる指チュパでの寝かしつけは、子猫の頃から現在まで続いているのだといいます。

子猫時代のクラくんを見てみると、ママさんの指にチュパチュパと夢中になって吸いついているなんとも可愛らしい姿が。母猫同然のママさんに、思う存分甘えているようです。

クラくんとママさんと指チュパ

眠くなると指チュパをせがんでくるクラくんに、「母」であるママさんは喜んで指を差し出していたのだそう。寝落ちしそうで指を抜こうとすると、「まだダメ！」とばかりになかなか離してくれないところは、今も変わらないといいます。

成長しても指チュパで眠るクラくん。この日は膝の上で仰向けになり、お腹を撫でてもらいながらの指チュパと、まさに至れり尽くせり。しかしこの指チュパ、他の家族の方が指を差し出してもやらず、ママさん曰く「二人だけの愛の印」なのだそうです。

ふたりの至福の時間

そして5年が経った現在も、クラくんはおやすみ前のルーティンとして、ママさんの腕を両前足で挟んで指をチュパチュパ。赤ちゃんのように幸せそうに甘えるクラくんは頬が緩んでしまうほどの愛らしさで、ママさんにとっても癒しそのものだといいます。

毎日ママさんの後をついて回り、眠くなると布団に潜り込んで指チュパをせがんで…と、立派なマザコンへと成長したというクラくん。そんなクラくんが愛おしく、「ずっとこのままで…」と願うママさんなのでした。

投稿には「チビクラちゃんの可愛いこと可愛いこと♡」「クラちゃん、ママの指溶けちゃうよw」「くらちゃんの指吸い大好き、癒されたぁ」「んもぉ、クラちゃんたらあまえんぼさんなんだから♡」「この「親子関係」は一生変わらないでしょうね」「マザコンの猫なんて最高じゃあないですか」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫と人間の家族』では、猫さんたちとご家族のほのぼのとした日常の様子が投稿されています。甘えん坊なマザコン猫クラくんとママさんのラブラブな姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫と人間の家族」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。