クリスティアーノ・ロナウド、婚約者はダイヤのサイズなど気にしない 巨大なリングが話題に
今年8月、8年間交際したジョージナ・ロドリゲスとの婚約を発表したクリスティアーノ・ロナウド。婚約指輪のダイヤモンドが巨大すぎることも話題になったが、ジョージナ自身はダイヤの大きさなど気にしていなかったそうだ。
【写真】ジョージナが身に着けた、見たこともないほど大きいダイヤの指輪
Peopleによると、この度ピアース・モーガンのインタビューを受けたロナウドが、プロポーズについてコメント。「彼女にとってリングはどうでもよかったのが、うれしかった。（プロポーズした時）冗談ではないのかと聞かれたので、『君が欲しい。結婚したい』と答えました」「泣かなかったけれど、涙が浮かびました」と振り返ったそうだ。
お相手のジョージナは現地時間8月11日にインスタグラムを更新し、巨大なダイヤのリングを身に着け、ロナウドと手を重ねた写真を公開。「はい、誓います。今この時も、そして生涯ずっと」とキャプションを付けて、婚約を明らかにした。
婚約指輪は、オーバルカットのセンターストーンに2粒のサイドストーンがあしらわれたデザイン。30カラット以上のセンターストーンはDカラーで完璧な透明度とみられ、価格は500万ドル（約7億4000万円）にのぼると伝えられた。ロナウドは「一生懸命探し、ついに彼女が気に入る石を見つけた」そうだ。
なお、プロポーズは計画的なものではなかったそうだ。友人の1人が彼女に贈るリングを持ってやってきた時、息子たちが「パパ、リングを渡すとき、結婚を申し込むんだよ」とアドバイスをくれたそう。「『ワオ、これこそ婚約にぴったりのタイミングだ』と思った。まさにタイミングだったんだ。いつかはプロポーズするつもりでいたけれど、その時は計画していなかった。娘たちもそう言うし、友人たちも撮影していたから、僕の望み通りだった。だからリングを差し出したんだ」と振り返った。
挙式については、「ワールドカップでトロフィーを手にしてから」と計画しているそうだ。「彼女は盛大なパーティーを好むタイプではなくて、プライベートな事が好きなんです。だから彼女の決断を尊重するつもりです」と語った。
【写真】ジョージナが身に着けた、見たこともないほど大きいダイヤの指輪
Peopleによると、この度ピアース・モーガンのインタビューを受けたロナウドが、プロポーズについてコメント。「彼女にとってリングはどうでもよかったのが、うれしかった。（プロポーズした時）冗談ではないのかと聞かれたので、『君が欲しい。結婚したい』と答えました」「泣かなかったけれど、涙が浮かびました」と振り返ったそうだ。
婚約指輪は、オーバルカットのセンターストーンに2粒のサイドストーンがあしらわれたデザイン。30カラット以上のセンターストーンはDカラーで完璧な透明度とみられ、価格は500万ドル（約7億4000万円）にのぼると伝えられた。ロナウドは「一生懸命探し、ついに彼女が気に入る石を見つけた」そうだ。
なお、プロポーズは計画的なものではなかったそうだ。友人の1人が彼女に贈るリングを持ってやってきた時、息子たちが「パパ、リングを渡すとき、結婚を申し込むんだよ」とアドバイスをくれたそう。「『ワオ、これこそ婚約にぴったりのタイミングだ』と思った。まさにタイミングだったんだ。いつかはプロポーズするつもりでいたけれど、その時は計画していなかった。娘たちもそう言うし、友人たちも撮影していたから、僕の望み通りだった。だからリングを差し出したんだ」と振り返った。
挙式については、「ワールドカップでトロフィーを手にしてから」と計画しているそうだ。「彼女は盛大なパーティーを好むタイプではなくて、プライベートな事が好きなんです。だから彼女の決断を尊重するつもりです」と語った。