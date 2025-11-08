子どもたちとの日常の様子を発信しているYouTubeチャンネル「大家族☆あさちゃんねる」のママが5日、Instagramのストーリーズを更新。10月に誕生した第8子の名前が決まったことを明かし、写真を公開した。

【映像】8人目出産直後のママ＆パパと子どもの3ショット

約1万4000人がチャンネル登録している「大家族☆あさちゃんねる」。子どもたち一人一人のワンプレートに焼き肉やサラダを盛り付けた晩ごはんやオムライスプレートなど、大家族ごはんを紹介している。

10月27日はInstagramのストーリーズを更新し、「無事生まれました。もう今回はスムーズにいかず、ほんまにしんどかった。6時間以上は分娩台いたと思う。疲れ過ぎてベビの顔見る余裕もなかった。痛すぎてはじめっから泣きまくったし、話したいことたくさんだけど次は後陣痛が襲ってきて激痛なんで、きょうはゆっくりやすみます」と、第8子誕生を報告し、赤ちゃんとの夫婦ショットを公開していた。

10月に誕生した第8子の名前が決定

11月5日は、「きのう出生届を提出。見た目男の子っぽいけど女の子です。我が家の女の子たちの名前は2文字やから、今回も2文字で。ふんわりした名前、子どもたちの友達や周りとかぶらない名前を今回も色々考えてて、最終決めてくれたのは赤ちゃんやってくると予言していた次女が決めてくれた。次女は初めての妹できたし、決めてもらいたかった。みんなも可愛い名前って大絶賛。“もあちゃん”に決定しました。次女は『モアナと伝説の海』が好きやからかも」と名前を発表し、もあちゃんの写真を公開した。（『ABEMA NEWS』より）