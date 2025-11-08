10年の時を超えた愛を感じる光景が注目を集めています。話題の投稿は3000件以上の「いいね！」を獲得し「優しいヌシ様と暮らして幸せそうですね！長生きしてね」「美人さんですね」とのコメントが寄せられていました。

【動画：両手に収まるほど小さかった子猫→『10年後』の様子を見ると…】

美猫ちゃんの10年の成長

Threadsアカウント「hiro_hiro1965」に投稿されたのは、子猫時代と現在の姿の2枚の写真。両手に収まるほど小さかった子猫時代のピノ子ちゃんは、10年たった現在、ふっくらもふもふの体とキリッとした表情の大人の猫ちゃんに成長しました。10年という月日とピノ子ちゃんの成長から、飼い主さんのピノ子ちゃんへの愛情も伝わってきます。

ピノ子ちゃんは、他に3匹の猫ちゃんたちと暮らしています。弟猫の茶太ちゃんは、ピノ子ちゃんのことが好きなのだそう。しかし、好きすぎていつもちょっかいを出してくるので、ピノ子ちゃんは「シャー！」と威嚇することもあるそうです。飼い主さん、同居猫ちゃんたちからのたくさんの愛情に包まれて暮らすピノ子ちゃんの、これからの日々も楽しみですね。

10年の成長に「可愛い」の声

ピノ子ちゃんの成長を見たThreadsユーザーたちからは「大人になっても可愛いままですね」「面影ありますね。お目目かわいい」「今も昔も変わらず可愛いニャンよ」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「hiro_hiro1965」では、ピノ子ちゃんたち、飼い主さんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「hiro_hiro1965」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。