TikTokで話題のキックボクサー女子高生を支える父が昔、元暴走族総長だったと告白。「お腹に包丁を入れてバイクで走っていた」と武勇伝を明かした。

【映像】元暴走族総長の現在の姿＆現役女子高生の娘

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島海荷。

今回密着したのはTikTokで話題の女子高生キックボクサー・岡本琴弥さん（16）と、琴弥さんを支える父・憲佑さん（42）、母・香奈さん（42）。琴弥さんが憧れる7歳年上の兄・基康さんはプロのキックボクサーで、初代JLAウェルター級王者でもある。

実は両親はともにゴリゴリの“元ヤン”。憲佑さんは「暴走族で総長になりました」と頭にハチマキを巻いたサングラス、特攻服姿の写真を披露した。

走るとなると、「200台とかありますよ（笑）」という大所帯。「ケンカするとやり返しに来る。危ないからお腹に包丁入れて隠してバイクに乗っていましたね」と当時の武勇伝を語った。