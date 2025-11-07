¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó 12·î¥×¥í¥ì¥¹Éüµ¢¤Ë¡Ä·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â¥¨¡¼¥ë¡¡¥ß¥¡¦°¡À¸¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¡!!!¡×
¡¡£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ±Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£Ìó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°¤Ëµ¢´Ô¤·¡¢£±£²·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ø¤Î»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡£Ø¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ä¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÇ¯È¾¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÆü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÎÈ¯É½¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ß¥¡×¤Î°¡À¸¤Ï£Ø¤Ç¡ÖÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¡¡ª¡ª¡ª¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ºäÂçËâ²¦¤â¡Ö¤¤¤±¡¼¡¼¡ª¡¡¥Õ¥ï¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£