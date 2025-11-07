この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

がん情報チャンネルの外科医・佐藤典宏氏がYouTubeで「がんによる「死」の直前にどんなことが起こっているのか？最新研究によってわかった！癌患者が亡くなる本当の理由」と題した動画を公開。がん患者が亡くなる直接的な原因について、最新の研究を基に解説した。



佐藤氏はまず、がん患者が亡くなる直接の原因は、がんが大きくなることや重要な臓器へ転移することだと一般的に考えられているが、実はまだよく分かっていないと指摘。その上で、がん患者の死の直前に体内で何が起きているかを解明した最新の研究を紹介した。



2023年に医学雑誌「Nature Medicine」に掲載された米テキサス大学の研究では、亡くなったがん患者108人の剖検（遺体の解剖）を行った結果、約9割の患者の血管内や心臓内部から「腫瘍塞栓（しゅようそくせん）」、すなわち、がん細胞の塊が発見されたという。さらに、終末期の患者の血液を時系列で分析したところ、「死の直前に血流中のがん細胞の数が急激に増加していた」ことが判明。これらの細胞は集合して塊（クラスター）を形成し、血液の凝固異常を引き起こしていた。



これらの結果から、研究者らは「がんの血管への浸潤、および血流中を循環するがん細胞の急激な増加によって重要な血管が詰まり、臓器への血流障害を引き起こすことが死の直接的な原因である」と結論付けている。佐藤氏も、がんの転移の有無よりも「がんが血管に入り込んでいるかどうか」が、むしろ余命を決める重要な因子であると解説。がんの血管への浸潤を抑制する治療法の開発に期待を寄せ、動画を締めくくった。