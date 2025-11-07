アップルのティム・クックCEOは、「パーソナライズされたSiri」が2026年にローンチされる見込みであると改めて表明しました。

↑汚名返上のためにGeminiにすがる（画像提供／YASUTAKA OTSUKI - stock.adobe.com）。

アップルは2024年に開催された「WWDC 2024」で、パーソナライズされたSiriを発表。しかし、パーソナライズされたSiriのリリースはたびたび遅れ、アップルは複数の集団訴訟にも直面しました。

そして、今回ようやく「iOS 26.4」の一部として2026年の3月か4月にデビューすることが明かされたのです。

米ブルームバーグによれば、この新しいSiriはグーグルのAIアシスタント「Gemini」に頼っており、AIを活用したウェブ検索機能を搭載するとのこと。これはSiriがGeminiの機能を搭載するという意味ではなく、バックグラウンドでGeminiのAIモデルが動作するだけで、Siriの機能はアップルのユーザーインターフェースで提供されるようです。

アップルユーザーがそのような仕組みを受け入れるかどうかは不明。迷走が続くアップルのAI戦略ですが、Siriは信頼を回復できるのでしょうか？ 今後の動きに注目です。

Source: MacRumors 1, 2

