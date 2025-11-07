3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ストーリーズの質問コーナーで赤裸々に返答した。

一般ユーザーから「バニーガールコスプレ見たいです」とリクエストされると、大学4年時のバニーガールコスプレの写真を複数枚公開。「まちがえた！ バニーガールじゃなくて、不思議の国のアリスの白ウサギだったかもです！」と返答した。

「水着は持ってますか？」の質問には「プエルトリコに住んでた頃はたっくさん持ってたんですが、日本に帰ってきてから着る機会が全然なくて古くなってぜんぶ捨てちゃいました！ でも実は今度もしかしたらロケで水に入る...かも！？ みたいなことになり、ちょうど新しくゲットしましたよ（勇気が出ず、ビキニではないですが 笑）またお知らせしますね」とつづった。

東京出身の中川は慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末でNHKを退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは美しいボディーラインを披露するなどし、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。