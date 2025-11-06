この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『60代からのお金の使い方で老後の人生が激変する！後悔しないための賢い使い方について解説します！』と題するYouTube動画で、投資アドバイザーの鳥海翔氏が、老後資金の管理と使い方を切れ味鋭く語った。



冒頭、鳥海氏は「現金が生活費の24ヶ月分くらいありますか」「月予算が生活費よりも多くなっていますか」と基準を提示し、妥当・過剰・不足を判定すべきだと断じる。現金は生活費の24ヶ月分を確保し、月予算が生活費を超えるなら「これ以上貯め込む合理性は薄い」。お金は貯めすぎても意味がないという現実的リミットを明快に示した。



一方で、現役期に染み付いた節約モードが老後の満足度を奪うと警鐘を鳴らす。「貯めるフェーズ」と「使うフェーズ」は思考を切り替える必要がある。貯める段階では節約が効くが、使う段階で節約癖に縛られれば、せっかくの蓄えが“埋蔵資産”になりかねない。



そこで鳥海氏は「使うための予算」を設定する方針を推奨する。たとえば年間30万円を自由枠として決め、年内に使い切るルールで運用する。従来の「ここから先は使わない」ではなく、「ここまでは必ず使う」への転換だ。その上で、やりたいこと／買いたいものリストを作り、優先順位をつけ、実行後は満足度を採点して振り返る。これにより限られた支出で得られる充足が最大化される。



少額で満足度を底上げする工夫も充実している。1日15分の「感謝ノート」で“今日良かったことを3つ”書き留める習慣は、否定的な思考の偏りを矯正し、自己評価を着実に引き上げるとされる。旅行や外食は写真を残し、データで終わらせずアルバム化して“何度でも味わえる体験”に変換する。さらに、週1回のデジタル断捨離的な時間や、月1回・3,000円程度の1人贅沢ランチを定例化すれば、派手な消費なしでも生活の質は上がる。



資産運用の土台づくりにも実務的な指針がある。投資未経験ならまず生活費24ヶ月分の現金を確保し、余剰は非課税枠に投じる。既に投資している人は現金の厚みを点検し、よく分からない商品を整理して、信頼できるインデックス等へ組み替える。特定口座の資産は必要に応じて売却し、非課税枠へ入れ替える判断も視野に入れるべきだ。



数式の当てはめ方や予算設計の運用例、リスト化から振り返りまでの具体的な手順は本編で丁寧に語られている。老後のお金との距離感を「貯める」から「満足度で使う」へ切り替えるヒントを押さえておきたい。

